Sprawdź prognozy cen SHARDS na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SHARD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SHARDS % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.002112 $0.002112 $0.002112 -8.25% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SHARDS na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SHARDS może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002112. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SHARDS może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002217. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHARD na 2027 rok wyniesie $ 0.002328 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHARD na 2028 rok wyniesie $ 0.002444 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHARD w 2029 roku wyniesie $ 0.002567 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHARD w 2030 roku wyniesie $ 0.002695 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SHARDS może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004390. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SHARDS może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007151. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002112 0.00%

2026 $ 0.002217 5.00%

2027 $ 0.002328 10.25%

2028 $ 0.002444 15.76%

2029 $ 0.002567 21.55%

2030 $ 0.002695 27.63%

2031 $ 0.002830 34.01%

2032 $ 0.002971 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.003120 47.75%

2034 $ 0.003276 55.13%

2035 $ 0.003440 62.89%

2036 $ 0.003612 71.03%

2037 $ 0.003792 79.59%

2038 $ 0.003982 88.56%

2039 $ 0.004181 97.99%

2040 $ 0.004390 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny SHARDS na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.002112 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.002112 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002114 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.002120 0.41% Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na dziś Przewidywana cena dla SHARD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002112 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SHARDS (SHARD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SHARD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002112 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SHARDS (SHARD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SHARD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002114 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SHARDS (SHARD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SHARD wynosi $0.002120 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SHARDS Aktualna cena $ 0.002112$ 0.002112 $ 0.002112 Zmiana ceny (24H) -8.25% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 53.62K$ 53.62K $ 53.62K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SHARD to $ 0.002112. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -8.25%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 53.62K. Ponadto SHARD ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SHARD

Jak kupić SHARDS (SHARD) Próbujesz kupić SHARD? Teraz możesz kupować SHARD za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SHARDS i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SHARD teraz

Historyczna cena SHARDS Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SHARDS, cena SHARDS wynosi 0.002114USD. Podaż w obiegu SHARDS (SHARD) wynosi 0.00 SHARD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.07% $ -0.00017 $ 0.00232 $ 0.002005

7 D -0.34% $ -0.001098 $ 0.003246 $ 0.002005

30 Dni -0.65% $ -0.004097 $ 0.00621 $ 0.002005 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SHARDS zanotował zmianę ceny o $-0.00017 , co stanowi -0.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SHARDS osiągnął maksimum na poziomie $0.003246 i minimum na poziomie $0.002005 . Zanotowano zmianę ceny o -0.34% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SHARD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SHARDS o -0.65% , co odpowiada około $-0.004097 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SHARD. Sprawdź pełną historię cen SHARDS, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SHARD

Jak działa moduł przewidywania ceny SHARDS (SHARD)? Moduł predykcji ceny SHARDS to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SHARD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SHARDS na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SHARD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SHARDS. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SHARD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SHARD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SHARDS.

Dlaczego prognoaza ceny SHARD jest ważna?

Prognozy cen SHARD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SHARD? Według Twoich prognoz SHARD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SHARD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SHARDS (SHARD), przewidywana cena SHARD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SHARD w 2026 roku? Cena 1 SHARDS (SHARD) wynosi dziś $0.002112 . Według powyższego modułu prognoz SHARD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SHARD w 2027 roku? SHARDS (SHARD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SHARD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SHARD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SHARDS (SHARD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SHARD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SHARDS (SHARD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SHARD w 2030 roku? Cena 1 SHARDS (SHARD) wynosi dziś $0.002112 . Według powyższego modułu prognoz SHARD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SHARD na 2040 rok? SHARDS (SHARD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SHARD do 2040 roku.