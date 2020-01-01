Tokenomika OpenServ (SERV) Odkryj kluczowe informacje o OpenServ (SERV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OpenServ (SERV) Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Oficjalna strona internetowa: https://openserv.ai Biała księga: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Kup SERV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OpenServ (SERV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OpenServ (SERV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Historyczne maksimum: $ 0.08939 $ 0.08939 $ 0.08939 Historyczne minimum: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Aktualna cena: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Dowiedz się więcej o cenie OpenServ (SERV)

Tokenomika OpenServ (SERV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OpenServ (SERV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SERV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SERV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSERV tokenomikę, poznaj cenę tokena SERVna żywo!

Historia ceny OpenServ (SERV) Analiza historii ceny SERV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SERV już teraz!

Prognoza ceny SERV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SERV? Nasza strona z prognozami cen SERV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SERV już teraz!

