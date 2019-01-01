Tokenomika SENSORIUM (SENSO) Odkryj kluczowe informacje o SENSORIUM (SENSO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SENSORIUM (SENSO) Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Oficjalna strona internetowa: https://sensoriumxr.com/ Biała księga: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Kup SENSO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SENSORIUM (SENSO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SENSORIUM (SENSO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 236.88K $ 236.88K $ 236.88K Całkowita podaż: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Podaż w obiegu: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Historyczne maksimum: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Historyczne minimum: $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 Aktualna cena: $ 0.003371 $ 0.003371 $ 0.003371 Dowiedz się więcej o cenie SENSORIUM (SENSO)

Tokenomika SENSORIUM (SENSO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SENSORIUM (SENSO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SENSO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SENSO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSENSO tokenomikę, poznaj cenę tokena SENSOna żywo!

Jak kupić SENSO Chcesz dodać SENSORIUM (SENSO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SENSO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SENSO na MEXC już teraz!

Historia ceny SENSORIUM (SENSO) Analiza historii ceny SENSO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SENSO już teraz!

Prognoza ceny SENSO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SENSO? Nasza strona z prognozami cen SENSO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SENSO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!