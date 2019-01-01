Tokenomika SENSORIUM (SENSO)

Odkryj kluczowe informacje o SENSORIUM (SENSO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Oficjalna strona internetowa:
https://sensoriumxr.com/
Biała księga:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

Tokenomika i analiza cenowa SENSORIUM (SENSO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SENSORIUM (SENSO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 236.88K
$ 236.88K$ 236.88K
Całkowita podaż:
$ 715.28M
$ 715.28M$ 715.28M
Podaż w obiegu:
$ 70.27M
$ 70.27M$ 70.27M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M
Historyczne maksimum:
$ 3.4
$ 3.4$ 3.4
Historyczne minimum:
$ 0.003288269862584537
$ 0.003288269862584537$ 0.003288269862584537
Aktualna cena:
$ 0.003371
$ 0.003371$ 0.003371

Tokenomika SENSORIUM (SENSO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SENSORIUM (SENSO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SENSO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SENSO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSENSO tokenomikę, poznaj cenę tokena SENSOna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.