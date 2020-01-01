Tokenomika Scroll (SCR) Odkryj kluczowe informacje o Scroll (SCR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Scroll (SCR) Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. Oficjalna strona internetowa: https://scroll.io/ Biała księga: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf Block Explorer: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b Kup SCR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Scroll (SCR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Scroll (SCR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.06M $ 52.06M $ 52.06M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 274.00M $ 274.00M $ 274.00M Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 Aktualna cena: $ 0.274 $ 0.274 $ 0.274 Dowiedz się więcej o cenie Scroll (SCR)

Tokenomika Scroll (SCR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Scroll (SCR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCR tokenomikę, poznaj cenę tokena SCRna żywo!

Jak kupić SCR Chcesz dodać Scroll (SCR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SCR na MEXC już teraz!

Historia ceny Scroll (SCR) Analiza historii ceny SCR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCR już teraz!

Prognoza ceny SCR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCR? Nasza strona z prognozami cen SCR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!