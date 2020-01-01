Tokenomika Scotcoin Project (SCOT) Odkryj kluczowe informacje o Scotcoin Project (SCOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Oficjalna strona internetowa: https://scotcoinproject.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3

Tokenomika i analiza cenowa Scotcoin Project (SCOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Scotcoin Project (SCOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 90.25K $ 90.25K $ 90.25K Historyczne maksimum: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000361 $ 0.000361 $ 0.000361 Dowiedz się więcej o cenie Scotcoin Project (SCOT)

Tokenomika Scotcoin Project (SCOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Scotcoin Project (SCOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCOT tokenomikę, poznaj cenę tokena SCOTna żywo!

Jak kupić SCOT Chcesz dodać Scotcoin Project (SCOT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCOT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Scotcoin Project (SCOT) Analiza historii ceny SCOT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCOT już teraz!

Prognoza ceny SCOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCOT? Nasza strona z prognozami cen SCOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCOT już teraz!

