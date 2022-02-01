Tokenomika Samoyedcoin (SAMO) Odkryj kluczowe informacje o Samoyedcoin (SAMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Samoyedcoin (SAMO) Samoyedcoin (SAMO) is Solana’s cutest ambassador. It’s community-owned and fun! The premier community token and symbol of the Solana eco. Samoyedcoin (SAMO) is Solana’s cutest ambassador. It’s community-owned and fun! The premier community token and symbol of the Solana eco. Oficjalna strona internetowa: https://samoyedcoin.com/ Biała księga: https://samoyedcoin.com/wp-content/uploads/2022/02/The-Samoyedcoin-Whitepawper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7xKXtg2CW87d97TXJSDpbD5jBkheTqA83TZRuJosgAsU Kup SAMO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Samoyedcoin (SAMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Samoyedcoin (SAMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Całkowita podaż: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Podaż w obiegu: $ 3.66B $ 3.66B $ 3.66B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Historyczne maksimum: $ 0.2167 $ 0.2167 $ 0.2167 Historyczne minimum: $ 0.00115024 $ 0.00115024 $ 0.00115024 Aktualna cena: $ 0.001413 $ 0.001413 $ 0.001413 Dowiedz się więcej o cenie Samoyedcoin (SAMO)

Tokenomika Samoyedcoin (SAMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Samoyedcoin (SAMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAMO tokenomikę, poznaj cenę tokena SAMOna żywo!

Jak kupić SAMO Chcesz dodać Samoyedcoin (SAMO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SAMO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SAMO na MEXC już teraz!

Historia ceny Samoyedcoin (SAMO) Analiza historii ceny SAMO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAMO już teraz!

Prognoza ceny SAMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAMO? Nasza strona z prognozami cen SAMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAMO już teraz!

