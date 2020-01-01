Tokenomika Reserve Rights (RSR) Odkryj kluczowe informacje o Reserve Rights (RSR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Reserve Rights (RSR) Rezerwa to elastyczny basen stablecoinów, przeznaczony do zmniejszenia ryzyka poprzez dywersyfikację i zdecentralizowaną kontrolę. Rezerwa to elastyczny basen stablecoinów, przeznaczony do zmniejszenia ryzyka poprzez dywersyfikację i zdecentralizowaną kontrolę. Oficjalna strona internetowa: https://reserve.org/ Biała księga: https://reserve.org/protocol/introduction/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Kup RSR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Reserve Rights (RSR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reserve Rights (RSR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 346.91M $ 346.91M $ 346.91M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 60.14B $ 60.14B $ 60.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 576.80M $ 576.80M $ 576.80M Historyczne maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Historyczne minimum: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Aktualna cena: $ 0.005768 $ 0.005768 $ 0.005768 Dowiedz się więcej o cenie Reserve Rights (RSR)

Tokenomika Reserve Rights (RSR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reserve Rights (RSR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RSR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RSR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRSR tokenomikę, poznaj cenę tokena RSRna żywo!

Jak kupić RSR Chcesz dodać Reserve Rights (RSR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RSR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RSR na MEXC już teraz!

Historia ceny Reserve Rights (RSR) Analiza historii ceny RSR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RSR już teraz!

Prognoza ceny RSR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RSR? Nasza strona z prognozami cen RSR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RSR już teraz!

