Informacje o Ring AI (RINGAI) Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Oficjalna strona internetowa: https://www.tryring.ai/ Biała księga: https://docs.tryring.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Kup RINGAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ring AI (RINGAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ring AI (RINGAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 582.00K $ 582.00K $ 582.00K Historyczne maksimum: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Historyczne minimum: $ 0.003551715915791439 $ 0.003551715915791439 $ 0.003551715915791439 Aktualna cena: $ 0.00582 $ 0.00582 $ 0.00582 Dowiedz się więcej o cenie Ring AI (RINGAI)

Tokenomika Ring AI (RINGAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ring AI (RINGAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RINGAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RINGAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRINGAI tokenomikę, poznaj cenę tokena RINGAIna żywo!

Jak kupić RINGAI Chcesz dodać Ring AI (RINGAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RINGAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RINGAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Ring AI (RINGAI) Analiza historii ceny RINGAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RINGAI już teraz!

Prognoza ceny RINGAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RINGAI? Nasza strona z prognozami cen RINGAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RINGAI już teraz!

