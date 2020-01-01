Tokenomika Reform DAO (RFRM) Odkryj kluczowe informacje o Reform DAO (RFRM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Reform DAO (RFRM) Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Oficjalna strona internetowa: https://reformdao.com Biała księga: https://docs.reformdao.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Kup RFRM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Reform DAO (RFRM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reform DAO (RFRM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M Historyczne maksimum: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 Historyczne minimum: $ 0.018676893473142386 $ 0.018676893473142386 $ 0.018676893473142386 Aktualna cena: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Dowiedz się więcej o cenie Reform DAO (RFRM)

Tokenomika Reform DAO (RFRM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reform DAO (RFRM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RFRM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RFRM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRFRM tokenomikę, poznaj cenę tokena RFRMna żywo!

Historia ceny Reform DAO (RFRM) Analiza historii ceny RFRM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RFRM już teraz!

Prognoza ceny RFRM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RFRM? Nasza strona z prognozami cen RFRM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RFRM już teraz!

