Tokenomika Retard Finder Coin (RFC) Odkryj kluczowe informacje o Retard Finder Coin (RFC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Retard Finder Coin (RFC) $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. Oficjalna strona internetowa: https://www.retardfindercoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Kup RFC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Retard Finder Coin (RFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Retard Finder Coin (RFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Historyczne maksimum: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 Historyczne minimum: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 Aktualna cena: $ 0.00609 $ 0.00609 $ 0.00609 Dowiedz się więcej o cenie Retard Finder Coin (RFC)

Tokenomika Retard Finder Coin (RFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Retard Finder Coin (RFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRFC tokenomikę, poznaj cenę tokena RFCna żywo!

Jak kupić RFC Chcesz dodać Retard Finder Coin (RFC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RFC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RFC na MEXC już teraz!

Historia ceny Retard Finder Coin (RFC) Analiza historii ceny RFC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RFC już teraz!

Prognoza ceny RFC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RFC? Nasza strona z prognozami cen RFC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RFC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!