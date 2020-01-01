Tokenomika RETARDIO (RETARDIO) Odkryj kluczowe informacje o RETARDIO (RETARDIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RETARDIO (RETARDIO) A memecoin with clown elements has NFTs on Solana. A memecoin with clown elements has NFTs on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://retardio.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx Kup RETARDIO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RETARDIO (RETARDIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RETARDIO (RETARDIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.57M $ 10.57M $ 10.57M Całkowita podaż: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Podaż w obiegu: $ 975.67M $ 975.67M $ 975.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M Historyczne maksimum: $ 0.14061 $ 0.14061 $ 0.14061 Historyczne minimum: $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 Aktualna cena: $ 0.01083 $ 0.01083 $ 0.01083 Dowiedz się więcej o cenie RETARDIO (RETARDIO)

Tokenomika RETARDIO (RETARDIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RETARDIO (RETARDIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RETARDIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RETARDIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRETARDIO tokenomikę, poznaj cenę tokena RETARDIOna żywo!

Jak kupić RETARDIO Chcesz dodać RETARDIO (RETARDIO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RETARDIO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RETARDIO na MEXC już teraz!

Historia ceny RETARDIO (RETARDIO) Analiza historii ceny RETARDIO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RETARDIO już teraz!

Prognoza ceny RETARDIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RETARDIO? Nasza strona z prognozami cen RETARDIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RETARDIO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!