Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Oficjalna strona internetowa: https://renq.io/
Biała księga: https://renq.io/whitepaper.pdf
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2

Tokenomika i analiza cenowa Renq Finance (RENQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renq Finance (RENQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Historyczne maksimum: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Historyczne minimum: $ 0.000882741628312013 $ 0.000882741628312013 $ 0.000882741628312013 Aktualna cena: $ 0.001408 $ 0.001408 $ 0.001408 Dowiedz się więcej o cenie Renq Finance (RENQ)

Tokenomika Renq Finance (RENQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renq Finance (RENQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RENQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RENQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRENQ tokenomikę, poznaj cenę tokena RENQna żywo!

Historia ceny Renq Finance (RENQ) Analiza historii ceny RENQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RENQ już teraz!

Prognoza ceny RENQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RENQ? Nasza strona z prognozami cen RENQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RENQ już teraz!

