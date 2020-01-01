Tokenomika Rekt (REKTCOIN)

Odkryj kluczowe informacje o Rekt (REKTCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Rekt (REKTCOIN)

The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

Oficjalna strona internetowa:
https://rektcoin.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9

Tokenomika i analiza cenowa Rekt (REKTCOIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rekt (REKTCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 165.84M
Całkowita podaż:
$ 420.69T
Podaż w obiegu:
$ 279.04T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 250.03M
Historyczne maksimum:
$ 0.00000155
Historyczne minimum:
$ 0.000000031094735438
Aktualna cena:
$ 0.00000059434
Tokenomika Rekt (REKTCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rekt (REKTCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów REKTCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów REKTCOIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszREKTCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena REKTCOINna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.