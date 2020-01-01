Tokenomika Rekt (REKTCOIN) Odkryj kluczowe informacje o Rekt (REKTCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rekt (REKTCOIN) The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors. Oficjalna strona internetowa: https://rektcoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9 Kup REKTCOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rekt (REKTCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rekt (REKTCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.84M $ 165.84M $ 165.84M Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 279.04T $ 279.04T $ 279.04T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 250.03M $ 250.03M $ 250.03M Historyczne maksimum: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 Historyczne minimum: $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 $ 0.000000031094735438 Aktualna cena: $ 0.00000059434 $ 0.00000059434 $ 0.00000059434 Dowiedz się więcej o cenie Rekt (REKTCOIN)

Tokenomika Rekt (REKTCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rekt (REKTCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REKTCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REKTCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREKTCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena REKTCOINna żywo!

Jak kupić REKTCOIN Chcesz dodać Rekt (REKTCOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REKTCOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REKTCOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny Rekt (REKTCOIN) Analiza historii ceny REKTCOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REKTCOIN już teraz!

Prognoza ceny REKTCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REKTCOIN? Nasza strona z prognozami cen REKTCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REKTCOIN już teraz!

