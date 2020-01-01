Tokenomika RAIDER (RAIDER)
Crypto Raiders is an NFT-based dungeon crawler on Polygon. Characters can complete dungeons, duel, level up, choose their build, and own all of their in-game assets and work. The RAIDER token represents the Crypto Raiders overall economy. Owning it can earn holders a share of all revenue generated through in-game purchases and activities.
Tokenomika RAIDER (RAIDER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki RAIDER (RAIDER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów RAIDER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAIDER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszRAIDER tokenomikę, poznaj cenę tokena RAIDERna żywo!
