Informacje o Rabi (RABI) The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Oficjalna strona internetowa: https://rabi.foundation/ Biała księga: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Kup RABI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rabi (RABI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rabi (RABI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 235.90K $ 235.90K $ 235.90K Historyczne maksimum: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Historyczne minimum: $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 Aktualna cena: $ 0.0002359 $ 0.0002359 $ 0.0002359 Dowiedz się więcej o cenie Rabi (RABI)

Tokenomika Rabi (RABI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rabi (RABI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RABI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RABI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRABI tokenomikę, poznaj cenę tokena RABIna żywo!

Historia ceny Rabi (RABI) Analiza historii ceny RABI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RABI już teraz!

Prognoza ceny RABI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RABI? Nasza strona z prognozami cen RABI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RABI już teraz!

