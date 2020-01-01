Tokenomika Quidax Token (QDX) Odkryj kluczowe informacje o Quidax Token (QDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quidax Token (QDX) QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Oficjalna strona internetowa: https://qdx.quidax.io/ Biała księga: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Kup QDX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Quidax Token (QDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quidax Token (QDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.18M $ 62.18M $ 62.18M Historyczne maksimum: $ 0.17828 $ 0.17828 $ 0.17828 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.12436 $ 0.12436 $ 0.12436 Dowiedz się więcej o cenie Quidax Token (QDX)

Tokenomika Quidax Token (QDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quidax Token (QDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQDX tokenomikę, poznaj cenę tokena QDXna żywo!

Jak kupić QDX Chcesz dodać Quidax Token (QDX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QDX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QDX na MEXC już teraz!

Historia ceny Quidax Token (QDX) Analiza historii ceny QDX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QDX już teraz!

Prognoza ceny QDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QDX? Nasza strona z prognozami cen QDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QDX już teraz!

