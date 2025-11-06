GiełdaDEX+
Aktualna cena Qualcomm to 175.18 USD. Śledź aktualizacje cen QCOMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QCOMON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QCOMON

Informacje o cenie QCOMON

Czym jest QCOMON

Oficjalna strona internetowa QCOMON

Tokenomika QCOMON

Prognoza cen QCOMON

Historia QCOMON

Przewodnik zakupowy QCOMON

Przelicznik QCOMON-fiat

QCOMON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Qualcomm

Cena Qualcomm(QCOMON)

Aktualna cena 1 QCOMON do USD:

$175.09
$175.09$175.09
-0.93%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:22:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Qualcomm (QCOMON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 172.07
$ 172.07$ 172.07
Minimum 24h
$ 184.16
$ 184.16$ 184.16
Maksimum 24h

$ 172.07
$ 172.07$ 172.07

$ 184.16
$ 184.16$ 184.16

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-0.18%

-0.92%

-2.54%

-2.54%

Aktualna cena Qualcomm (QCOMON) wynosi $ 175.18. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QCOMON wahał się między $ 172.07 a $ 184.16, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QCOMON w historii to $ 204.5997025830302, a najniższy to $ 153.0239195419269.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QCOMON zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -0.92% w ciągu 24 godzin i o -2.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qualcomm (QCOMON)

No.2199

$ 848.55K
$ 848.55K$ 848.55K

$ 59.99K
$ 59.99K$ 59.99K

$ 848.55K
$ 848.55K$ 848.55K

4.84K
4.84K 4.84K

4,843.89333911
4,843.89333911 4,843.89333911

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Qualcomm wynosi $ 848.55K, przy $ 59.99K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QCOMON w obiegu wynosi 4.84K, przy całkowitej podaży 4843.89333911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 848.55K.

Historia ceny Qualcomm (QCOMON) – USD

Śledź zmiany ceny Qualcomm dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.6436-0.92%
30 Dni$ +6.11+3.61%
60 dni$ +75.18+75.18%
90 dni$ +75.18+75.18%
Dzisiejsza zmiana ceny Qualcomm

DziśQCOMON odnotował zmianę $ -1.6436 (-0.92%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Qualcomm

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +6.11 (+3.61%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Qualcomm

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę QCOMON o $ +75.18(+75.18%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Qualcomm

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +75.18 (+75.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Qualcomm (QCOMON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Qualcomm.

Co to jest Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Qualcomm. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu QCOMON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Qualcomm na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Qualcomm będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Qualcomm (w USD)

Jaka będzie wartość Qualcomm (QCOMON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Qualcomm (QCOMON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Qualcomm.

Sprawdź teraz prognozę ceny Qualcomm!

Tokenomika Qualcomm (QCOMON)

Zrozumienie tokenomiki Qualcomm (QCOMON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QCOMONjuż teraz!

Jak kupić Qualcomm (QCOMON)

Szukasz jak kupić Qualcomm? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Qualcomm na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

QCOMON na lokalne waluty

1 Qualcomm(QCOMON) do VND
4,609,861.7
1 Qualcomm(QCOMON) do AUD
A$268.0254
1 Qualcomm(QCOMON) do GBP
133.1368
1 Qualcomm(QCOMON) do EUR
150.6548
1 Qualcomm(QCOMON) do USD
$175.18
1 Qualcomm(QCOMON) do MYR
RM732.2524
1 Qualcomm(QCOMON) do TRY
7,375.078
1 Qualcomm(QCOMON) do JPY
¥26,802.54
1 Qualcomm(QCOMON) do ARS
ARS$254,250.9966
1 Qualcomm(QCOMON) do RUB
14,249.1412
1 Qualcomm(QCOMON) do INR
15,524.4516
1 Qualcomm(QCOMON) do IDR
Rp2,919,665.4988
1 Qualcomm(QCOMON) do PHP
10,305.8394
1 Qualcomm(QCOMON) do EGP
￡E.8,305.2838
1 Qualcomm(QCOMON) do BRL
R$938.9648
1 Qualcomm(QCOMON) do CAD
C$247.0038
1 Qualcomm(QCOMON) do BDT
21,347.4348
1 Qualcomm(QCOMON) do NGN
252,784.74
1 Qualcomm(QCOMON) do COP
$673,768.557
1 Qualcomm(QCOMON) do ZAR
R.3,046.3802
1 Qualcomm(QCOMON) do UAH
7,368.0708
1 Qualcomm(QCOMON) do TZS
T.Sh.430,417.26
1 Qualcomm(QCOMON) do VES
Bs39,065.14
1 Qualcomm(QCOMON) do CLP
$165,369.92
1 Qualcomm(QCOMON) do PKR
Rs49,512.8752
1 Qualcomm(QCOMON) do KZT
92,006.2878
1 Qualcomm(QCOMON) do THB
฿5,686.3428
1 Qualcomm(QCOMON) do TWD
NT$5,418.3174
1 Qualcomm(QCOMON) do AED
د.إ642.9106
1 Qualcomm(QCOMON) do CHF
Fr140.144
1 Qualcomm(QCOMON) do HKD
HK$1,361.1486
1 Qualcomm(QCOMON) do AMD
֏67,015.109
1 Qualcomm(QCOMON) do MAD
.د.م1,630.9258
1 Qualcomm(QCOMON) do MXN
$3,258.348
1 Qualcomm(QCOMON) do SAR
ريال656.925
1 Qualcomm(QCOMON) do ETB
Br26,858.5976
1 Qualcomm(QCOMON) do KES
KSh22,640.2632
1 Qualcomm(QCOMON) do JOD
د.أ124.20262
1 Qualcomm(QCOMON) do PLN
646.4142
1 Qualcomm(QCOMON) do RON
лв774.2956
1 Qualcomm(QCOMON) do SEK
kr1,672.969
1 Qualcomm(QCOMON) do BGN
лв297.806
1 Qualcomm(QCOMON) do HUF
Ft58,883.2534
1 Qualcomm(QCOMON) do CZK
3,710.3124
1 Qualcomm(QCOMON) do KWD
د.ك53.78026
1 Qualcomm(QCOMON) do ILS
569.335
1 Qualcomm(QCOMON) do BOB
Bs1,208.742
1 Qualcomm(QCOMON) do AZN
297.806
1 Qualcomm(QCOMON) do TJS
SM1,620.415
1 Qualcomm(QCOMON) do GEL
474.7378
1 Qualcomm(QCOMON) do AOA
Kz160,421.085
1 Qualcomm(QCOMON) do BHD
.د.ب65.86768
1 Qualcomm(QCOMON) do BMD
$175.18
1 Qualcomm(QCOMON) do DKK
kr1,135.1664
1 Qualcomm(QCOMON) do HNL
L4,617.7448
1 Qualcomm(QCOMON) do MUR
8,061.7836
1 Qualcomm(QCOMON) do NAD
$3,048.132
1 Qualcomm(QCOMON) do NOK
kr1,786.836
1 Qualcomm(QCOMON) do NZD
$308.3168
1 Qualcomm(QCOMON) do PAB
B/.175.18
1 Qualcomm(QCOMON) do PGK
K744.515
1 Qualcomm(QCOMON) do QAR
ر.ق637.6552
1 Qualcomm(QCOMON) do RSD
дин.17,843.8348
1 Qualcomm(QCOMON) do UZS
soʻm2,085,475.8568
1 Qualcomm(QCOMON) do ALL
L14,722.1272
1 Qualcomm(QCOMON) do ANG
ƒ313.5722
1 Qualcomm(QCOMON) do AWG
ƒ315.324
1 Qualcomm(QCOMON) do BBD
$350.36
1 Qualcomm(QCOMON) do BAM
KM297.806
1 Qualcomm(QCOMON) do BIF
Fr516,605.82
1 Qualcomm(QCOMON) do BND
$227.734
1 Qualcomm(QCOMON) do BSD
$175.18
1 Qualcomm(QCOMON) do JMD
$28,195.221
1 Qualcomm(QCOMON) do KHR
703,533.3908
1 Qualcomm(QCOMON) do KMF
Fr74,626.68
1 Qualcomm(QCOMON) do LAK
3,808,260.7934
1 Qualcomm(QCOMON) do LKR
රු53,358.0762
1 Qualcomm(QCOMON) do MDL
L2,986.819
1 Qualcomm(QCOMON) do MGA
Ar789,098.31
1 Qualcomm(QCOMON) do MOP
P1,401.44
1 Qualcomm(QCOMON) do MVR
2,697.772
1 Qualcomm(QCOMON) do MWK
MK304,131.7498
1 Qualcomm(QCOMON) do MZN
MT11,202.761
1 Qualcomm(QCOMON) do NPR
रु24,865.0492
1 Qualcomm(QCOMON) do PYG
1,242,376.56
1 Qualcomm(QCOMON) do RWF
Fr254,536.54
1 Qualcomm(QCOMON) do SBD
$1,439.9796
1 Qualcomm(QCOMON) do SCR
2,401.7178
1 Qualcomm(QCOMON) do SRD
$6,753.189
1 Qualcomm(QCOMON) do SVC
$1,531.0732
1 Qualcomm(QCOMON) do SZL
L3,058.6428
1 Qualcomm(QCOMON) do TMT
m613.13
1 Qualcomm(QCOMON) do TND
د.ت519.05834
1 Qualcomm(QCOMON) do TTD
$1,185.9686
1 Qualcomm(QCOMON) do UGX
Sh612,429.28
1 Qualcomm(QCOMON) do XAF
Fr99,852.6
1 Qualcomm(QCOMON) do XCD
$472.986
1 Qualcomm(QCOMON) do XOF
Fr99,852.6
1 Qualcomm(QCOMON) do XPF
Fr18,043.54
1 Qualcomm(QCOMON) do BWP
P2,363.1782
1 Qualcomm(QCOMON) do BZD
$352.1118
1 Qualcomm(QCOMON) do CVE
$16,836.5498
1 Qualcomm(QCOMON) do DJF
Fr31,006.86
1 Qualcomm(QCOMON) do DOP
$11,243.0524
1 Qualcomm(QCOMON) do DZD
د.ج22,901.2814
1 Qualcomm(QCOMON) do FJD
$399.4104
1 Qualcomm(QCOMON) do GNF
Fr1,523,190.1
1 Qualcomm(QCOMON) do GTQ
Q1,341.8788
1 Qualcomm(QCOMON) do GYD
$36,640.6488
1 Qualcomm(QCOMON) do ISK
kr22,247.86

Zasoby Qualcomm

Aby lepiej zrozumieć Qualcomm, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Qualcomm
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Qualcomm

Jaka jest dziś wartość Qualcomm (QCOMON)?
Aktualna cena QCOMON w USD wynosi 175.18USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QCOMON do USD?
Aktualna cena QCOMON w USD wynosi $ 175.18. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Qualcomm?
Kapitalizacja rynkowa dla QCOMON wynosi $ 848.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QCOMON w obiegu?
W obiegu QCOMON znajduje się 4.84K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QCOMON?
QCOMON osiąga ATH w wysokości 204.5997025830302 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QCOMON?
QCOMON zaliczył cenę ATL w wysokości 153.0239195419269 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QCOMON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QCOMON wynosi $ 59.99K USD.
Czy w tym roku QCOMON pójdzie wyżej?
QCOMON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QCOMON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:22:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Qualcomm (QCOMON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator QCOMON do USD

Kwota

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 175.18 USD

Handluj QCOMON

QCOMON/USDT
$175.09
$175.09$175.09
-0.91%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

