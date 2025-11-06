Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Qualcomm na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość QCOMON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Qualcomm % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $174.5 $174.5 $174.5 -1.27% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Qualcomm na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Qualcomm może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 174.5. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Qualcomm może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 183.225. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena QCOMON na 2027 rok wyniesie $ 192.3862 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena QCOMON na 2028 rok wyniesie $ 202.0055 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena QCOMON w 2029 roku wyniesie $ 212.1058 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena QCOMON w 2030 roku wyniesie $ 222.7111 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Qualcomm może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 362.7729. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Qualcomm może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 590.9189.

2026 $ 183.225 5.00%

2027 $ 192.3862 10.25%

2028 $ 202.0055 15.76%

2029 $ 212.1058 21.55%

2030 $ 222.7111 27.63%

2031 $ 233.8466 34.01%

2032 $ 245.5390 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 257.8159 47.75%

2034 $ 270.7067 55.13%

2035 $ 284.2421 62.89%

2036 $ 298.4542 71.03%

2037 $ 313.3769 79.59%

2038 $ 329.0457 88.56%

2039 $ 345.4980 97.99%

2040 $ 362.7729 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Qualcomm na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 174.5 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 174.5239 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 174.6673 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 175.2171 0.41% Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na dziś Przewidywana cena dla QCOMON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $174.5 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Qualcomm (QCOMON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny QCOMON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $174.5239 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Qualcomm (QCOMON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla QCOMON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $174.6673 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Qualcomm (QCOMON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena QCOMON wynosi $175.2171 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Qualcomm Aktualna cena $ 174.5 Zmiana ceny (24H) -1.27% Kapitalizacja rynkowa $ 845.26K Podaż w obiegu 4.84K Wolumen (24H) $ 59.23K Najnowsza cena QCOMON to $ 174.5. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.27%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 59.23K. Ponadto QCOMON ma podaż w obiegu wynoszącą 4.84K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 845.26K.

Historyczna cena Qualcomm Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Qualcomm, cena Qualcomm wynosi 174.5USD. Podaż w obiegu Qualcomm (QCOMON) wynosi 0.00 QCOMON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $845.26K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 1.0500 $ 184.16 $ 172.34

7 D -0.02% $ -4.5300 $ 188.32 $ 171.27

30 Dni 0.03% $ 4.7100 $ 204.79 $ 152.48 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Qualcomm zanotował zmianę ceny o $1.0500 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Qualcomm osiągnął maksimum na poziomie $188.32 i minimum na poziomie $171.27 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał QCOMON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Qualcomm o 0.03% , co odpowiada około $4.7100 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny QCOMON. Sprawdź pełną historię cen Qualcomm, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen QCOMON

Jak działa moduł przewidywania ceny Qualcomm (QCOMON)? Moduł predykcji ceny Qualcomm to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu QCOMON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Qualcomm na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów QCOMON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Qualcomm. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość QCOMON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę QCOMON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Qualcomm.

Dlaczego prognoaza ceny QCOMON jest ważna?

Prognozy cen QCOMON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

