Aktualna cena Quack AI to 0.018055 USD. Śledź aktualizacje cen Q do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe Q łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o Q

Informacje o cenie Q

Czym jest Q

Biała księga Q

Oficjalna strona internetowa Q

Tokenomika Q

Prognoza cen Q

Historia Q

Przewodnik zakupowy Q

Przelicznik Q-fiat

Q na spot

USDT-M Futures Q

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Quack AI

Cena Quack AI(Q)

Aktualna cena 1 Q do USD:

$0.018055
+4.04%1D
USD
Quack AI (Q) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:22:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Quack AI (Q) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.017056
Minimum 24h
$ 0.018661
Maksimum 24h

$ 0.017056
$ 0.018661
--
--
-0.22%

+4.04%

-28.64%

-28.64%

Aktualna cena Quack AI (Q) wynosi $ 0.018055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Q wahał się między $ 0.017056 a $ 0.018661, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs Q w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki Q zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +4.04% w ciągu 24 godzin i o -28.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quack AI (Q)

--
$ 80.62K
$ 180.55M
--
10,000,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Quack AI wynosi --, przy $ 80.62K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż Q w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 180.55M.

Historia ceny Quack AI (Q) – USD

Śledź zmiany ceny Quack AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0007011+4.04%
30 Dni$ -0.020455-53.12%
60 dni$ +0.008797+95.02%
90 dni$ +0.016055+802.75%
Dzisiejsza zmiana ceny Quack AI

DziśQ odnotował zmianę $ +0.0007011 (+4.04%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Quack AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.020455 (-53.12%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Quack AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę Q o $ +0.008797(+95.02%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Quack AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.016055 (+802.75%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Quack AI (Q)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Quack AI.

Co to jest Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Quack AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu Q, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Quack AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Quack AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Quack AI (w USD)

Jaka będzie wartość Quack AI (Q) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Quack AI (Q) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Quack AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Quack AI!

Tokenomika Quack AI (Q)

Zrozumienie tokenomiki Quack AI (Q) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena Qjuż teraz!

Jak kupić Quack AI (Q)

Szukasz jak kupić Quack AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Quack AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Q na lokalne waluty

Zasoby Quack AI

Aby lepiej zrozumieć Quack AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Quack AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Quack AI

Jaka jest dziś wartość Quack AI (Q)?
Aktualna cena Q w USD wynosi 0.018055USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena Q do USD?
Aktualna cena Q w USD wynosi $ 0.018055. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Quack AI?
Kapitalizacja rynkowa dla Q wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż Q w obiegu?
W obiegu Q znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) Q?
Q osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla Q?
Q zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu Q?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla Q wynosi $ 80.62K USD.
Czy w tym roku Q pójdzie wyżej?
Q może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny Q, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:22:31 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator Q do USD

Kwota

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.018055 USD

Handluj Q

Q/USDT
$0.018055
+3.90%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

