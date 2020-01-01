Tokenomika PREMIA (PREMIA) Odkryj kluczowe informacje o PREMIA (PREMIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Premia is a decentralized options market based on a pool-to-peer architecture, similar to Uniswap or SushiSwap, but for options. Premia's automated options market enables best-in-class pricing based on real-time supply and demand, bringing fully-featured peer-to-pool trading and capital efficiency to DeFi options.

Tokenomika i analiza cenowa PREMIA (PREMIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PREMIA (PREMIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie PREMIA (PREMIA)

Tokenomika PREMIA (PREMIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PREMIA (PREMIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PREMIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PREMIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPREMIA tokenomikę, poznaj cenę tokena PREMIAna żywo!

