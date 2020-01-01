Tokenomika Privasea AI (PRAI) Odkryj kluczowe informacje o Privasea AI (PRAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Privasea AI (PRAI) Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.privasea.ai/ Biała księga: https://www.privasea.ai/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/ Kup PRAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Privasea AI (PRAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Privasea AI (PRAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 264.04M $ 264.04M $ 264.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.38M $ 24.38M $ 24.38M Historyczne maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Historyczne minimum: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 Aktualna cena: $ 0.02438 $ 0.02438 $ 0.02438 Dowiedz się więcej o cenie Privasea AI (PRAI)

Tokenomika Privasea AI (PRAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Privasea AI (PRAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRAI tokenomikę, poznaj cenę tokena PRAIna żywo!

