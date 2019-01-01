Tokenomika PortugalNationalTeam (POR) Odkryj kluczowe informacje o PortugalNationalTeam (POR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PortugalNationalTeam (POR) One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal's 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.fpf.pt/pt/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Kup POR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PortugalNationalTeam (POR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PortugalNationalTeam (POR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Całkowita podaż: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Podaż w obiegu: $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.45M $ 16.45M $ 16.45M Historyczne maksimum: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Historyczne minimum: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Aktualna cena: $ 0.8253 $ 0.8253 $ 0.8253 Dowiedz się więcej o cenie PortugalNationalTeam (POR)

Tokenomika PortugalNationalTeam (POR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PortugalNationalTeam (POR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOR tokenomikę, poznaj cenę tokena PORna żywo!

Jak kupić POR Chcesz dodać PortugalNationalTeam (POR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu POR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować POR na MEXC już teraz!

Historia ceny PortugalNationalTeam (POR) Analiza historii ceny POR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny POR już teraz!

Prognoza ceny POR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POR? Nasza strona z prognozami cen POR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POR już teraz!

