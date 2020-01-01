Tokenomika PONKE (PONKE) Odkryj kluczowe informacje o PONKE (PONKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PONKE (PONKE) PONKE is a memecoin on Solana chain. PONKE is a memecoin on Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.ponke.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5z3EqYQo9HiCEs3R84RCDMu2n7anpDMxRhdK8PSWmrRC Kup PONKE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PONKE (PONKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PONKE (PONKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.80M $ 47.80M $ 47.80M Całkowita podaż: $ 555.54M $ 555.54M $ 555.54M Podaż w obiegu: $ 555.54M $ 555.54M $ 555.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.81M $ 47.81M $ 47.81M Historyczne maksimum: $ 0.86 $ 0.86 $ 0.86 Historyczne minimum: $ 0.002254494911627271 $ 0.002254494911627271 $ 0.002254494911627271 Aktualna cena: $ 0.08605 $ 0.08605 $ 0.08605 Dowiedz się więcej o cenie PONKE (PONKE)

Tokenomika PONKE (PONKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PONKE (PONKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PONKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PONKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPONKE tokenomikę, poznaj cenę tokena PONKEna żywo!

Jak kupić PONKE Chcesz dodać PONKE (PONKE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PONKE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PONKE na MEXC już teraz!

Historia ceny PONKE (PONKE) Analiza historii ceny PONKE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PONKE już teraz!

Prognoza ceny PONKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PONKE? Nasza strona z prognozami cen PONKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PONKE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!