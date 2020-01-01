Tokenomika Pochita (POCHITA) Odkryj kluczowe informacje o Pochita (POCHITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pochita (POCHITA) Pochita is a meme coin on the Solana chain. Pochita is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://pochita.com Block Explorer: https://solscan.io/token/AAmgySbEeNWyn1JdKqJbdKAqa8JEtecVZamaNvkt8Ccw Kup POCHITA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pochita (POCHITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pochita (POCHITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 240.00K $ 240.00K $ 240.00K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 240.00K $ 240.00K $ 240.00K Historyczne maksimum: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 Historyczne minimum: $ 0.000166346428170821 $ 0.000166346428170821 $ 0.000166346428170821 Aktualna cena: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 Dowiedz się więcej o cenie Pochita (POCHITA)

Tokenomika Pochita (POCHITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pochita (POCHITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POCHITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POCHITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOCHITA tokenomikę, poznaj cenę tokena POCHITAna żywo!

