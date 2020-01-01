Tokenomika Pond Coin (PNDC) Odkryj kluczowe informacje o Pond Coin (PNDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pond Coin (PNDC) Pond0x is a meme coin on Ethereum. Pond0x is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://www.pond0x.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Kup PNDC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pond Coin (PNDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pond Coin (PNDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Historyczne maksimum: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Historyczne minimum: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Aktualna cena: $ 0.00000009857 $ 0.00000009857 $ 0.00000009857 Dowiedz się więcej o cenie Pond Coin (PNDC)

Tokenomika Pond Coin (PNDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pond Coin (PNDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PNDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PNDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPNDC tokenomikę, poznaj cenę tokena PNDCna żywo!

Historia ceny Pond Coin (PNDC) Analiza historii ceny PNDC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PNDC już teraz!

Prognoza ceny PNDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PNDC? Nasza strona z prognozami cen PNDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PNDC już teraz!

