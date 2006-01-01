Tokenomika Plume Network (PLUME) Odkryj kluczowe informacje o Plume Network (PLUME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Plume Network (PLUME) Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Oficjalna strona internetowa: https://plume.org Biała księga: https://docs.plume.org/plume Block Explorer: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Kup PLUME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Plume Network (PLUME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plume Network (PLUME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 299.76M $ 299.76M $ 299.76M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 987.80M $ 987.80M $ 987.80M Historyczne maksimum: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Historyczne minimum: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Aktualna cena: $ 0.09878 $ 0.09878 $ 0.09878 Dowiedz się więcej o cenie Plume Network (PLUME)

Tokenomika Plume Network (PLUME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plume Network (PLUME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLUME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLUME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLUME tokenomikę, poznaj cenę tokena PLUMEna żywo!

Jak kupić PLUME Chcesz dodać Plume Network (PLUME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PLUME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PLUME na MEXC już teraz!

Historia ceny Plume Network (PLUME) Analiza historii ceny PLUME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PLUME już teraz!

Prognoza ceny PLUME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLUME? Nasza strona z prognozami cen PLUME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLUME już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!