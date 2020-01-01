Tokenomika PigToken (PIG) Odkryj kluczowe informacje o PigToken (PIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PigToken (PIG) PIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held. PIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held. Oficjalna strona internetowa: https://pigtoken.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8850d2c68c632e3b258e612abaa8fada7e6958e5 Kup PIG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PigToken (PIG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PigToken (PIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.38M $ 24.38M $ 24.38M Historyczne maksimum: $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000002438 $ 0.00000002438 $ 0.00000002438 Dowiedz się więcej o cenie PigToken (PIG)

Tokenomika PigToken (PIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PigToken (PIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIG tokenomikę, poznaj cenę tokena PIGna żywo!

Jak kupić PIG Chcesz dodać PigToken (PIG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIG na MEXC już teraz!

Historia ceny PigToken (PIG) Analiza historii ceny PIG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIG już teraz!

Prognoza ceny PIG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIG? Nasza strona z prognozami cen PIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIG już teraz!

