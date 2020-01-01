Tokenomika Phil (PHIL) Odkryj kluczowe informacje o Phil (PHIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Phil (PHIL) Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. Oficjalna strona internetowa: https://www.philtoken.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Kup PHIL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Phil (PHIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phil (PHIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Historyczne maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Historyczne minimum: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 Aktualna cena: $ 0.001801 $ 0.001801 $ 0.001801 Dowiedz się więcej o cenie Phil (PHIL)

Tokenomika Phil (PHIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phil (PHIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHIL tokenomikę, poznaj cenę tokena PHILna żywo!

Jak kupić PHIL Chcesz dodać Phil (PHIL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PHIL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PHIL na MEXC już teraz!

Historia ceny Phil (PHIL) Analiza historii ceny PHIL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PHIL już teraz!

Prognoza ceny PHIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHIL? Nasza strona z prognozami cen PHIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHIL już teraz!

