Aktualna cena Phi to 0.005258 USD. Śledź aktualizacje cen PHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PHI

Informacje o cenie PHI

Czym jest PHI

Biała księga PHI

Oficjalna strona internetowa PHI

Tokenomika PHI

Prognoza cen PHI

Historia PHI

Przewodnik zakupowy PHI

Przelicznik PHI-fiat

PHI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Phi

Cena Phi(PHI)

Aktualna cena 1 PHI do USD:

$0.005258
+0.70%1D
USD
Phi (PHI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:55:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Phi (PHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.004988
Minimum 24h
$ 0.005397
Maksimum 24h

$ 0.004988
$ 0.005397
--
--
-1.41%

+0.70%

-19.83%

-19.83%

Aktualna cena Phi (PHI) wynosi $ 0.005258. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHI wahał się między $ 0.004988 a $ 0.005397, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHI zmieniły się o -1.41% w ciągu ostatniej godziny, o +0.70% w ciągu 24 godzin i o -19.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Phi (PHI)

--
$ 52.84K
$ 52.84K

$ 5.26M
$ 5.26M

--
1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Phi wynosi --, przy $ 52.84K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.26M.

Historia ceny Phi (PHI) – USD

Śledź zmiany ceny Phi dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00003655+0.70%
30 Dni$ +0.000258+5.16%
60 dni$ +0.000258+5.16%
90 dni$ +0.000258+5.16%
Dzisiejsza zmiana ceny Phi

DziśPHI odnotował zmianę $ +0.00003655 (+0.70%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Phi

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.000258 (+5.16%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Phi

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PHI o $ +0.000258(+5.16%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Phi

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000258 (+5.16%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Phi (PHI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Phi.

Co to jest Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Phi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PHI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Phi na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Phi będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Phi (w USD)

Jaka będzie wartość Phi (PHI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Phi (PHI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Phi.

Sprawdź teraz prognozę ceny Phi!

Tokenomika Phi (PHI)

Zrozumienie tokenomiki Phi (PHI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHIjuż teraz!

Jak kupić Phi (PHI)

Szukasz jak kupić Phi? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Phi na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PHI na lokalne waluty

1 Phi(PHI) do VND
138.36427
1 Phi(PHI) do AUD
A$0.00804474
1 Phi(PHI) do GBP
0.00399608
1 Phi(PHI) do EUR
0.00452188
1 Phi(PHI) do USD
$0.005258
1 Phi(PHI) do MYR
RM0.02197844
1 Phi(PHI) do TRY
0.2213618
1 Phi(PHI) do JPY
¥0.804474
1 Phi(PHI) do ARS
ARS$7.63130346
1 Phi(PHI) do RUB
0.42768572
1 Phi(PHI) do INR
0.46596396
1 Phi(PHI) do IDR
Rp87.63329828
1 Phi(PHI) do PHP
0.3099591
1 Phi(PHI) do EGP
￡E.0.2492292
1 Phi(PHI) do BRL
R$0.02818288
1 Phi(PHI) do CAD
C$0.00741378
1 Phi(PHI) do BDT
0.64073988
1 Phi(PHI) do NGN
7.587294
1 Phi(PHI) do COP
$20.2230567
1 Phi(PHI) do ZAR
R.0.09138404
1 Phi(PHI) do UAH
0.22115148
1 Phi(PHI) do TZS
T.Sh.12.9507169
1 Phi(PHI) do VES
Bs1.172534
1 Phi(PHI) do CLP
$4.963552
1 Phi(PHI) do PKR
Rs1.48612112
1 Phi(PHI) do KZT
2.76155418
1 Phi(PHI) do THB
฿0.17056952
1 Phi(PHI) do TWD
NT$0.16257736
1 Phi(PHI) do AED
د.إ0.01929686
1 Phi(PHI) do CHF
Fr0.0042064
1 Phi(PHI) do HKD
HK$0.04085466
1 Phi(PHI) do AMD
֏2.0114479
1 Phi(PHI) do MAD
.د.م0.0488994
1 Phi(PHI) do MXN
$0.09774622
1 Phi(PHI) do SAR
ريال0.0197175
1 Phi(PHI) do ETB
Br0.80615656
1 Phi(PHI) do KES
KSh0.67928102
1 Phi(PHI) do JOD
د.أ0.003727922
1 Phi(PHI) do PLN
0.01940202
1 Phi(PHI) do RON
лв0.02318778
1 Phi(PHI) do SEK
kr0.0502139
1 Phi(PHI) do BGN
лв0.00888602
1 Phi(PHI) do HUF
Ft1.76737154
1 Phi(PHI) do CZK
0.11136444
1 Phi(PHI) do KWD
د.ك0.001614206
1 Phi(PHI) do ILS
0.0170885
1 Phi(PHI) do BOB
Bs0.0362802
1 Phi(PHI) do AZN
0.0089386
1 Phi(PHI) do TJS
SM0.0486365
1 Phi(PHI) do GEL
0.01424918
1 Phi(PHI) do AOA
Kz4.8150135
1 Phi(PHI) do BHD
.د.ب0.001982266
1 Phi(PHI) do BMD
$0.005258
1 Phi(PHI) do DKK
kr0.03407184
1 Phi(PHI) do HNL
L0.13860088
1 Phi(PHI) do MUR
0.241868
1 Phi(PHI) do NAD
$0.09138404
1 Phi(PHI) do NOK
kr0.0536316
1 Phi(PHI) do NZD
$0.00925408
1 Phi(PHI) do PAB
B/.0.005258
1 Phi(PHI) do PGK
K0.0223465
1 Phi(PHI) do QAR
ر.ق0.01913912
1 Phi(PHI) do RSD
дин.0.53557988
1 Phi(PHI) do UZS
soʻm62.59522808
1 Phi(PHI) do ALL
L0.44188232
1 Phi(PHI) do ANG
ƒ0.00941182
1 Phi(PHI) do AWG
ƒ0.0094644
1 Phi(PHI) do BBD
$0.010516
1 Phi(PHI) do BAM
KM0.0089386
1 Phi(PHI) do BIF
Fr15.505842
1 Phi(PHI) do BND
$0.0068354
1 Phi(PHI) do BSD
$0.005258
1 Phi(PHI) do JMD
$0.8462751
1 Phi(PHI) do KHR
21.11644348
1 Phi(PHI) do KMF
Fr2.239908
1 Phi(PHI) do LAK
114.30434554
1 Phi(PHI) do LKR
රු1.60153422
1 Phi(PHI) do MDL
L0.0896489
1 Phi(PHI) do MGA
Ar23.684661
1 Phi(PHI) do MOP
P0.042064
1 Phi(PHI) do MVR
0.0809732
1 Phi(PHI) do MWK
MK9.12846638
1 Phi(PHI) do MZN
MT0.3362491
1 Phi(PHI) do NPR
रु0.74632052
1 Phi(PHI) do PYG
37.289736
1 Phi(PHI) do RWF
Fr7.618842
1 Phi(PHI) do SBD
$0.04322076
1 Phi(PHI) do SCR
0.07224492
1 Phi(PHI) do SRD
$0.2026959
1 Phi(PHI) do SVC
$0.04595492
1 Phi(PHI) do SZL
L0.09138404
1 Phi(PHI) do TMT
m0.018403
1 Phi(PHI) do TND
د.ت0.015558422
1 Phi(PHI) do TTD
$0.03559666
1 Phi(PHI) do UGX
Sh18.381968
1 Phi(PHI) do XAF
Fr2.99706
1 Phi(PHI) do XCD
$0.0141966
1 Phi(PHI) do XOF
Fr2.99706
1 Phi(PHI) do XPF
Fr0.541574
1 Phi(PHI) do BWP
P0.07093042
1 Phi(PHI) do BZD
$0.01056858
1 Phi(PHI) do CVE
$0.50534638
1 Phi(PHI) do DJF
Fr0.930666
1 Phi(PHI) do DOP
$0.33745844
1 Phi(PHI) do DZD
د.ج0.68737834
1 Phi(PHI) do FJD
$0.01198824
1 Phi(PHI) do GNF
Fr45.71831
1 Phi(PHI) do GTQ
Q0.04027628
1 Phi(PHI) do GYD
$1.09976328
1 Phi(PHI) do ISK
kr0.667766

Zasoby Phi

Aby lepiej zrozumieć Phi, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Phi
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Phi

Jaka jest dziś wartość Phi (PHI)?
Aktualna cena PHI w USD wynosi 0.005258USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHI do USD?
Aktualna cena PHI w USD wynosi $ 0.005258. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Phi?
Kapitalizacja rynkowa dla PHI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHI w obiegu?
W obiegu PHI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHI?
PHI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHI?
PHI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHI wynosi $ 52.84K USD.
Czy w tym roku PHI pójdzie wyżej?
PHI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:55:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Phi (PHI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PHI do USD

Kwota

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.005258 USD

Handluj PHI

PHI/USDT
$0.005258
+0.61%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,139.38

$3,382.28

$159.04

$1.0000

$1,478.00

$103,139.38

$3,382.28

$2.3279

$159.04

$1.0899

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03508

$0.0000000726

$0.2098

$0.000007190

$0.28542

$1.5260

