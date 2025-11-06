Prognoza ceny Phi (PHI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Phi na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PHI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Phi na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Phi (PHI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Phi może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.005206. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Phi może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005466. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHI na 2027 rok wyniesie $ 0.005739 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHI na 2028 rok wyniesie $ 0.006026 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHI w 2029 roku wyniesie $ 0.006327 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHI w 2030 roku wyniesie $ 0.006644 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Phi może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010822. Prognoza ceny Phi (PHI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Phi może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.017629.

2026 $ 0.005466 5.00%

2027 $ 0.005739 10.25%

2028 $ 0.006026 15.76%

2029 $ 0.006327 21.55%

2030 $ 0.006644 27.63%

2031 $ 0.006976 34.01%

2032 $ 0.007325 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.007691 47.75%

2034 $ 0.008076 55.13%

2035 $ 0.008480 62.89%

2036 $ 0.008904 71.03%

2037 $ 0.009349 79.59%

2038 $ 0.009816 88.56%

2039 $ 0.010307 97.99%

2040 $ 0.010822 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Phi na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.005206 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.005206 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.005210 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.005227 0.41% Prognoza ceny Phi (PHI) na dziś Przewidywana cena dla PHI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.005206 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Phi (PHI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PHI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.005206 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Phi (PHI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PHI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.005210 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Phi (PHI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PHI wynosi $0.005227 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Phi Aktualna cena $ 0.005206$ 0.005206 $ 0.005206 Zmiana ceny (24H) -0.27% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 52.57K$ 52.57K $ 52.57K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PHI to $ 0.005206. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.28%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 52.57K. Ponadto PHI ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PHI

Historyczna cena Phi Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Phi, cena Phi wynosi 0.005206USD. Podaż w obiegu Phi (PHI) wynosi 0.00 PHI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000109 $ 0.005449 $ 0.005064

7 D -0.16% $ -0.001012 $ 0.006649 $ 0.004779

30 Dni 0.04% $ 0.000185 $ 0.065 $ 0.004779 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Phi zanotował zmianę ceny o $0.000109 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Phi osiągnął maksimum na poziomie $0.006649 i minimum na poziomie $0.004779 . Zanotowano zmianę ceny o -0.16% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PHI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Phi o 0.04% , co odpowiada około $0.000185 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PHI. Sprawdź pełną historię cen Phi, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PHI

Jak działa moduł przewidywania ceny Phi (PHI)? Moduł predykcji ceny Phi to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PHI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Phi na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PHI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Phi. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PHI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PHI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Phi.

Dlaczego prognoaza ceny PHI jest ważna?

Prognozy cen PHI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

