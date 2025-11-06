GiełdaDEX+
Aktualna cena Hana to 0.02274 USD. Śledź aktualizacje cen HANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HANA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HANA

Informacje o cenie HANA

Czym jest HANA

Biała księga HANA

Oficjalna strona internetowa HANA

Tokenomika HANA

Prognoza cen HANA

Historia HANA

Przewodnik zakupowy HANA

Przelicznik HANA-fiat

HANA na spot

USDT-M Futures HANA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Hana

Cena Hana(HANA)

Aktualna cena 1 HANA do USD:

$0.02274
$0.02274
-7.10%1D
USD
Hana (HANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Hana (HANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02259
$ 0.02259
Minimum 24h
$ 0.02479
$ 0.02479
Maksimum 24h

$ 0.02259
$ 0.02259

$ 0.02479
$ 0.02479

--
--

--
--

-2.24%

-7.10%

-43.68%

-43.68%

Aktualna cena Hana (HANA) wynosi $ 0.02274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HANA wahał się między $ 0.02259 a $ 0.02479, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HANA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HANA zmieniły się o -2.24% w ciągu ostatniej godziny, o -7.10% w ciągu 24 godzin i o -43.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hana (HANA)

--
--

$ 230.53K
$ 230.53K

$ 22.74M
$ 22.74M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Hana wynosi --, przy $ 230.53K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HANA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.74M.

Historia ceny Hana (HANA) – USD

Śledź zmiany ceny Hana dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0017379-7.10%
30 Dni$ -0.05336-70.12%
60 dni$ +0.00274+13.70%
90 dni$ +0.00274+13.70%
Dzisiejsza zmiana ceny Hana

DziśHANA odnotował zmianę $ -0.0017379 (-7.10%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Hana

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05336 (-70.12%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Hana

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HANA o $ +0.00274(+13.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Hana

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00274 (+13.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Hana (HANA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Hana.

Co to jest Hana (HANA)

Hana is Hyper-casual Finance, livestreaming, casual earning, and seamless onboarding that replace CEXs as the dominant crypto gateway.

Hana jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Hana. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HANA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Hana na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Hana będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Hana (w USD)

Jaka będzie wartość Hana (HANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hana (HANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hana.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hana!

Tokenomika Hana (HANA)

Zrozumienie tokenomiki Hana (HANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HANAjuż teraz!

Jak kupić Hana (HANA)

Szukasz jak kupić Hana? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Hana na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

HANA na lokalne waluty

1 Hana(HANA) do VND
598.4031
1 Hana(HANA) do AUD
A$0.0347922
1 Hana(HANA) do GBP
0.0172824
1 Hana(HANA) do EUR
0.0195564
1 Hana(HANA) do USD
$0.02274
1 Hana(HANA) do MYR
RM0.0950532
1 Hana(HANA) do TRY
0.9575814
1 Hana(HANA) do JPY
¥3.47922
1 Hana(HANA) do ARS
ARS$33.0041538
1 Hana(HANA) do RUB
1.849899
1 Hana(HANA) do INR
2.0152188
1 Hana(HANA) do IDR
Rp378.9998484
1 Hana(HANA) do PHP
1.335975
1 Hana(HANA) do EGP
￡E.1.0781034
1 Hana(HANA) do BRL
R$0.1218864
1 Hana(HANA) do CAD
C$0.0320634
1 Hana(HANA) do BDT
2.7710964
1 Hana(HANA) do NGN
32.81382
1 Hana(HANA) do COP
$87.461451
1 Hana(HANA) do ZAR
R.0.3961308
1 Hana(HANA) do UAH
0.9564444
1 Hana(HANA) do TZS
T.Sh.55.87218
1 Hana(HANA) do VES
Bs5.07102
1 Hana(HANA) do CLP
$21.46656
1 Hana(HANA) do PKR
Rs6.4272336
1 Hana(HANA) do KZT
11.9432754
1 Hana(HANA) do THB
฿0.7381404
1 Hana(HANA) do TWD
NT$0.7028934
1 Hana(HANA) do AED
د.إ0.0834558
1 Hana(HANA) do CHF
Fr0.018192
1 Hana(HANA) do HKD
HK$0.1766898
1 Hana(HANA) do AMD
֏8.699187
1 Hana(HANA) do MAD
.د.م0.2117094
1 Hana(HANA) do MXN
$0.422964
1 Hana(HANA) do SAR
ريال0.085275
1 Hana(HANA) do ETB
Br3.4864968
1 Hana(HANA) do KES
KSh2.9389176
1 Hana(HANA) do JOD
د.أ0.01612266
1 Hana(HANA) do PLN
0.0839106
1 Hana(HANA) do RON
лв0.1002834
1 Hana(HANA) do SEK
kr0.217167
1 Hana(HANA) do BGN
лв0.038658
1 Hana(HANA) do HUF
Ft7.6435962
1 Hana(HANA) do CZK
0.4814058
1 Hana(HANA) do KWD
د.ك0.00698118
1 Hana(HANA) do ILS
0.073905
1 Hana(HANA) do BOB
Bs0.156906
1 Hana(HANA) do AZN
0.038658
1 Hana(HANA) do TJS
SM0.210345
1 Hana(HANA) do GEL
0.0616254
1 Hana(HANA) do AOA
Kz20.824155
1 Hana(HANA) do BHD
.د.ب0.00857298
1 Hana(HANA) do BMD
$0.02274
1 Hana(HANA) do DKK
kr0.1473552
1 Hana(HANA) do HNL
L0.5994264
1 Hana(HANA) do MUR
1.0464948
1 Hana(HANA) do NAD
$0.395676
1 Hana(HANA) do NOK
kr0.231948
1 Hana(HANA) do NZD
$0.0400224
1 Hana(HANA) do PAB
B/.0.02274
1 Hana(HANA) do PGK
K0.096645
1 Hana(HANA) do QAR
ر.ق0.0827736
1 Hana(HANA) do RSD
дин.2.3158416
1 Hana(HANA) do UZS
soʻm270.7142424
1 Hana(HANA) do ALL
L1.9110696
1 Hana(HANA) do ANG
ƒ0.0407046
1 Hana(HANA) do AWG
ƒ0.040932
1 Hana(HANA) do BBD
$0.04548
1 Hana(HANA) do BAM
KM0.038658
1 Hana(HANA) do BIF
Fr67.06026
1 Hana(HANA) do BND
$0.029562
1 Hana(HANA) do BSD
$0.02274
1 Hana(HANA) do JMD
$3.660003
1 Hana(HANA) do KHR
91.3252044
1 Hana(HANA) do KMF
Fr9.68724
1 Hana(HANA) do LAK
494.3478162
1 Hana(HANA) do LKR
රු6.9263766
1 Hana(HANA) do MDL
L0.387717
1 Hana(HANA) do MGA
Ar102.43233
1 Hana(HANA) do MOP
P0.18192
1 Hana(HANA) do MVR
0.350196
1 Hana(HANA) do MWK
MK39.4791414
1 Hana(HANA) do MZN
MT1.454223
1 Hana(HANA) do NPR
रु3.2277156
1 Hana(HANA) do PYG
161.27208
1 Hana(HANA) do RWF
Fr33.04122
1 Hana(HANA) do SBD
$0.1869228
1 Hana(HANA) do SCR
0.3117654
1 Hana(HANA) do SRD
$0.876627
1 Hana(HANA) do SVC
$0.1987476
1 Hana(HANA) do SZL
L0.3970404
1 Hana(HANA) do TMT
m0.07959
1 Hana(HANA) do TND
د.ت0.06737862
1 Hana(HANA) do TTD
$0.1539498
1 Hana(HANA) do UGX
Sh79.49904
1 Hana(HANA) do XAF
Fr12.9618
1 Hana(HANA) do XCD
$0.061398
1 Hana(HANA) do XOF
Fr12.9618
1 Hana(HANA) do XPF
Fr2.34222
1 Hana(HANA) do BWP
P0.3067626
1 Hana(HANA) do BZD
$0.0457074
1 Hana(HANA) do CVE
$2.1855414
1 Hana(HANA) do DJF
Fr4.02498
1 Hana(HANA) do DOP
$1.4594532
1 Hana(HANA) do DZD
د.ج2.9782578
1 Hana(HANA) do FJD
$0.0518472
1 Hana(HANA) do GNF
Fr197.7243
1 Hana(HANA) do GTQ
Q0.1741884
1 Hana(HANA) do GYD
$4.7562984
1 Hana(HANA) do ISK
kr2.88798

Zasoby Hana

Aby lepiej zrozumieć Hana, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Hana
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Hana

Jaka jest dziś wartość Hana (HANA)?
Aktualna cena HANA w USD wynosi 0.02274USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HANA do USD?
Aktualna cena HANA w USD wynosi $ 0.02274. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hana?
Kapitalizacja rynkowa dla HANA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HANA w obiegu?
W obiegu HANA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HANA?
HANA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HANA?
HANA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu HANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HANA wynosi $ 230.53K USD.
Czy w tym roku HANA pójdzie wyżej?
HANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:44 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator HANA do USD

Kwota

HANA
HANA
USD
USD

1 HANA = 0.02274 USD

Handluj HANA

HANA/USDT
$0.02274
$0.02274
-7.29%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,283.69

$3,396.08

$160.76

$0.9999

$1,477.40

$103,283.69

$3,396.08

$160.76

$2.3347

$1.0552

$0.00000

$0.00000

$0.03679

$0.00433

$0.00664

$0.000011000

$0.0000000667

$0.2022

$1.4257

$0.01817

