Tokenomika Pepe Unchained (PEPU) Odkryj kluczowe informacje o Pepe Unchained (PEPU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pepe Unchained (PEPU) Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Oficjalna strona internetowa: https://pepeunchained.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Kup PEPU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pepe Unchained (PEPU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pepe Unchained (PEPU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.39M Całkowita podaż: $ 16.00B Podaż w obiegu: $ 15.98B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.40M Historyczne maksimum: $ 0.02535 Historyczne minimum: $ 0.000412917773405935 Aktualna cena: $ 0.0004626 Dowiedz się więcej o cenie Pepe Unchained (PEPU)

Tokenomika Pepe Unchained (PEPU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pepe Unchained (PEPU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEPU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEPU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEPU tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPUna żywo!

Jak kupić PEPU Chcesz dodać Pepe Unchained (PEPU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PEPU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PEPU na MEXC już teraz!

Historia ceny Pepe Unchained (PEPU) Analiza historii ceny PEPU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEPU już teraz!

Prognoza ceny PEPU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEPU? Nasza strona z prognozami cen PEPU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEPU już teraz!

