Informacje o Pepe 2.0 (PEPE2) Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://pepe20.vip Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0305f515fa978cf87226cf8A9776D25bcfb2Cc0B Kup PEPE2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pepe 2.0 (PEPE2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pepe 2.0 (PEPE2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Całkowita podaż: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T Podaż w obiegu: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Historyczne maksimum: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Historyczne minimum: $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 Aktualna cena: $ 0.000000008103 $ 0.000000008103 $ 0.000000008103 Dowiedz się więcej o cenie Pepe 2.0 (PEPE2)

Tokenomika Pepe 2.0 (PEPE2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pepe 2.0 (PEPE2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEPE2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEPE2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEPE2 tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPE2na żywo!

Jak kupić PEPE2 Chcesz dodać Pepe 2.0 (PEPE2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PEPE2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PEPE2 na MEXC już teraz!

Historia ceny Pepe 2.0 (PEPE2) Analiza historii ceny PEPE2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEPE2 już teraz!

Prognoza ceny PEPE2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEPE2? Nasza strona z prognozami cen PEPE2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEPE2 już teraz!

