Informacje o Peng (PENG) PENG is a meme coin on the Solana chain. PENG is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://pengsol.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/A3eME5CetyZPBoWbRUwY3tSe25S6tb18ba9ZPbWk9eFJ Kup PENG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Peng (PENG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Peng (PENG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Historyczne minimum: $ 0.010999237594714608 $ 0.010999237594714608 $ 0.010999237594714608 Aktualna cena: $ 0.01146 $ 0.01146 $ 0.01146 Dowiedz się więcej o cenie Peng (PENG)

Tokenomika Peng (PENG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Peng (PENG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PENG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PENG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPENG tokenomikę, poznaj cenę tokena PENGna żywo!

