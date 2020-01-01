Tokenomika Purple Bitcoin (PBTC) Odkryj kluczowe informacje o Purple Bitcoin (PBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Purple Bitcoin (PBTC) Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Oficjalna strona internetowa: https://www.purplebitcoin.com/ Biała księga: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Kup PBTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Purple Bitcoin (PBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Purple Bitcoin (PBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Historyczne maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Historyczne minimum: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Aktualna cena: $ 0.2489 $ 0.2489 $ 0.2489 Dowiedz się więcej o cenie Purple Bitcoin (PBTC)

Tokenomika Purple Bitcoin (PBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Purple Bitcoin (PBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena PBTCna żywo!

Jak kupić PBTC Chcesz dodać Purple Bitcoin (PBTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PBTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PBTC na MEXC już teraz!

Historia ceny Purple Bitcoin (PBTC) Analiza historii ceny PBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PBTC już teraz!

Prognoza ceny PBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PBTC? Nasza strona z prognozami cen PBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PBTC już teraz!

