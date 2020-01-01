Tokenomika PaLM AI (PALMAI) Odkryj kluczowe informacje o PaLM AI (PALMAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PaLM AI (PALMAI) PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Oficjalna strona internetowa: https://palmai.tech/ Biała księga: https://palmai.tech/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Kup PALMAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PaLM AI (PALMAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PaLM AI (PALMAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.92M Całkowita podaż: $ 77.13M Podaż w obiegu: $ 77.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.92M Historyczne maksimum: $ 2 Historyczne minimum: $ 0.00023726066723638 Aktualna cena: $ 0.1935 Dowiedz się więcej o cenie PaLM AI (PALMAI)

Tokenomika PaLM AI (PALMAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PaLM AI (PALMAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PALMAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PALMAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPALMAI tokenomikę, poznaj cenę tokena PALMAIna żywo!

Historia ceny PaLM AI (PALMAI) Analiza historii ceny PALMAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PALMAI już teraz!

Prognoza ceny PALMAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PALMAI? Nasza strona z prognozami cen PALMAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PALMAI już teraz!

