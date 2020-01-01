Tokenomika PAIN (PAIN) Odkryj kluczowe informacje o PAIN (PAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PAIN (PAIN) Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN. Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN. Oficjalna strona internetowa: https://paintoken.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain Kup PAIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PAIN (PAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAIN (PAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.12M $ 13.12M $ 13.12M Historyczne maksimum: $ 24.9 $ 24.9 $ 24.9 Historyczne minimum: $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 Aktualna cena: $ 1.3122 $ 1.3122 $ 1.3122 Dowiedz się więcej o cenie PAIN (PAIN)

Tokenomika PAIN (PAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PAIN (PAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena PAINna żywo!

Historia ceny PAIN (PAIN) Analiza historii ceny PAIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PAIN już teraz!

Prognoza ceny PAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAIN? Nasza strona z prognozami cen PAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAIN już teraz!

