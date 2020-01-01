Tokenomika ParallelAI (PAI) Odkryj kluczowe informacje o ParallelAI (PAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ParallelAI (PAI) ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Oficjalna strona internetowa: https://www.parallelai.tech/ Biała księga: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Kup PAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ParallelAI (PAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ParallelAI (PAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Historyczne maksimum: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Historyczne minimum: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Aktualna cena: $ 0.0985 $ 0.0985 $ 0.0985 Dowiedz się więcej o cenie ParallelAI (PAI)

Tokenomika ParallelAI (PAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ParallelAI (PAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAI tokenomikę, poznaj cenę tokena PAIna żywo!

