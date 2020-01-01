Tokenomika OVR (OVR) Odkryj kluczowe informacje o OVR (OVR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.overthereality.ai/ Biała księga: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697

Tokenomika i analiza cenowa OVR (OVR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OVR (OVR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M Całkowita podaż: $ 89.89M $ 89.89M $ 89.89M Podaż w obiegu: $ 50.99M $ 50.99M $ 50.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.10M $ 13.10M $ 13.10M Historyczne maksimum: $ 3.4012 $ 3.4012 $ 3.4012 Historyczne minimum: $ 0.02451178 $ 0.02451178 $ 0.02451178 Aktualna cena: $ 0.1457 $ 0.1457 $ 0.1457 Dowiedz się więcej o cenie OVR (OVR)

Tokenomika OVR (OVR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OVR (OVR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OVR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OVR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOVR tokenomikę, poznaj cenę tokena OVRna żywo!

