Tokenomika Osmosis (OSMO) Odkryj kluczowe informacje o Osmosis (OSMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Osmosis (OSMO) Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Oficjalna strona internetowa: https://osmosis.zone/ Biała księga: https://docs.osmosis.zone/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/osmosis Kup OSMO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Osmosis (OSMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Osmosis (OSMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 103.22M $ 103.22M $ 103.22M Całkowita podaż: $ 995.29M $ 995.29M $ 995.29M Podaż w obiegu: $ 745.24M $ 745.24M $ 745.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 138.50M $ 138.50M $ 138.50M Historyczne maksimum: $ 12.798 $ 12.798 $ 12.798 Historyczne minimum: $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 Aktualna cena: $ 0.1385 $ 0.1385 $ 0.1385 Dowiedz się więcej o cenie Osmosis (OSMO)

Tokenomika Osmosis (OSMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Osmosis (OSMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OSMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OSMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOSMO tokenomikę, poznaj cenę tokena OSMOna żywo!

Jak kupić OSMO Chcesz dodać Osmosis (OSMO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OSMO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OSMO na MEXC już teraz!

Historia ceny Osmosis (OSMO) Analiza historii ceny OSMO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OSMO już teraz!

Prognoza ceny OSMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OSMO? Nasza strona z prognozami cen OSMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OSMO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!