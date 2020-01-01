Tokenomika Opulous (OPUL) Odkryj kluczowe informacje o Opulous (OPUL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Opulous (OPUL) Opulous brings NFTs and DeFi to the music industry, changing how musicians access the funding they need and providing a launchpad for the first music copyright-backed NFTs and Crypto Loans. Opulous brings NFTs and DeFi to the music industry, changing how musicians access the funding they need and providing a launchpad for the first music copyright-backed NFTs and Crypto Loans. Oficjalna strona internetowa: https://opulous.org/ Block Explorer: https://opulous.org/

Tokenomika i analiza cenowa Opulous (OPUL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Opulous (OPUL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.38M $ 10.38M $ 10.38M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 421.81M $ 421.81M $ 421.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Historyczne maksimum: $ 7.668 $ 7.668 $ 7.668 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.02461 $ 0.02461 $ 0.02461

Tokenomika Opulous (OPUL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Opulous (OPUL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPUL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPUL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPUL tokenomikę, poznaj cenę tokena OPULna żywo!

