GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena OpenGPU to 0.000000008787 USD. Śledź aktualizacje cen OPENGPU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPENGPU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena OpenGPU to 0.000000008787 USD. Śledź aktualizacje cen OPENGPU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPENGPU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OPENGPU

Informacje o cenie OPENGPU

Czym jest OPENGPU

Biała księga OPENGPU

Oficjalna strona internetowa OPENGPU

Tokenomika OPENGPU

Prognoza cen OPENGPU

Historia OPENGPU

Przewodnik zakupowy OPENGPU

Przelicznik OPENGPU-fiat

OPENGPU na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo OpenGPU

Cena OpenGPU(OPENGPU)

Aktualna cena 1 OPENGPU do USD:

$0.000000008791
$0.000000008791$0.000000008791
+0.98%1D
USD
OpenGPU (OPENGPU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:14:57 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenGPU (OPENGPU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000008332
$ 0.000000008332$ 0.000000008332
Minimum 24h
$ 0.000000008943
$ 0.000000008943$ 0.000000008943
Maksimum 24h

$ 0.000000008332
$ 0.000000008332$ 0.000000008332

$ 0.000000008943
$ 0.000000008943$ 0.000000008943

--
----

--
----

+2.80%

+0.98%

+3.03%

+3.03%

Aktualna cena OpenGPU (OPENGPU) wynosi $ 0.000000008787. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPENGPU wahał się między $ 0.000000008332 a $ 0.000000008943, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPENGPU w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPENGPU zmieniły się o +2.80% w ciągu ostatniej godziny, o +0.98% w ciągu 24 godzin i o +3.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenGPU (OPENGPU)

--
----

$ 54.51K
$ 54.51K$ 54.51K

$ 87.87
$ 87.87$ 87.87

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenGPU wynosi --, przy $ 54.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPENGPU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 87.87.

Historia ceny OpenGPU (OPENGPU) – USD

Śledź zmiany ceny OpenGPU dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000000008532+0.98%
30 Dni$ -0.000000002433-21.69%
60 dni$ -0.000000015913-64.43%
90 dni$ -0.000000094313-91.48%
Dzisiejsza zmiana ceny OpenGPU

DziśOPENGPU odnotował zmianę $ +0.00000000008532 (+0.98%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OpenGPU

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000000002433 (-21.69%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OpenGPU

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OPENGPU o $ -0.000000015913(-64.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OpenGPU

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000000094313 (-91.48%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OpenGPU (OPENGPU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OpenGPU.

Co to jest OpenGPU (OPENGPU)

OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions.

OpenGPU jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OpenGPU. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OPENGPU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OpenGPU na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OpenGPU będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OpenGPU (w USD)

Jaka będzie wartość OpenGPU (OPENGPU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenGPU (OPENGPU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenGPU.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenGPU!

Tokenomika OpenGPU (OPENGPU)

Zrozumienie tokenomiki OpenGPU (OPENGPU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OPENGPUjuż teraz!

Jak kupić OpenGPU (OPENGPU)

Szukasz jak kupić OpenGPU? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OpenGPU na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

OPENGPU na lokalne waluty

1 OpenGPU(OPENGPU) do VND
0.000231229905
1 OpenGPU(OPENGPU) do AUD
A$0.00000001344411
1 OpenGPU(OPENGPU) do GBP
0.00000000667812
1 OpenGPU(OPENGPU) do EUR
0.00000000755682
1 OpenGPU(OPENGPU) do USD
$0.000000008787
1 OpenGPU(OPENGPU) do MYR
RM0.00000003672966
1 OpenGPU(OPENGPU) do TRY
0.00000037002057
1 OpenGPU(OPENGPU) do JPY
¥0.000001344411
1 OpenGPU(OPENGPU) do ARS
ARS$0.00001275318819
1 OpenGPU(OPENGPU) do RUB
0.00000071473458
1 OpenGPU(OPENGPU) do INR
0.00000077861607
1 OpenGPU(OPENGPU) do IDR
Rp0.00014644994142
1 OpenGPU(OPENGPU) do PHP
0.00000051623625
1 OpenGPU(OPENGPU) do EGP
￡E.0.0000004165038
1 OpenGPU(OPENGPU) do BRL
R$0.00000004709832
1 OpenGPU(OPENGPU) do CAD
C$0.00000001238967
1 OpenGPU(OPENGPU) do BDT
0.00000107078382
1 OpenGPU(OPENGPU) do NGN
0.000012679641
1 OpenGPU(OPENGPU) do COP
$0.00003379612005
1 OpenGPU(OPENGPU) do ZAR
R.0.00000015298167
1 OpenGPU(OPENGPU) do UAH
0.00000036958122
1 OpenGPU(OPENGPU) do TZS
T.Sh.0.000021589659
1 OpenGPU(OPENGPU) do VES
Bs0.000001959501
1 OpenGPU(OPENGPU) do CLP
$0.000008294928
1 OpenGPU(OPENGPU) do PKR
Rs0.00000248355768
1 OpenGPU(OPENGPU) do KZT
0.00000461502027
1 OpenGPU(OPENGPU) do THB
฿0.00000028505028
1 OpenGPU(OPENGPU) do TWD
NT$0.00000027160617
1 OpenGPU(OPENGPU) do AED
د.إ0.00000003224829
1 OpenGPU(OPENGPU) do CHF
Fr0.0000000070296
1 OpenGPU(OPENGPU) do HKD
HK$0.00000006827499
1 OpenGPU(OPENGPU) do AMD
֏0.00000336146685
1 OpenGPU(OPENGPU) do MAD
.د.م0.00000008180697
1 OpenGPU(OPENGPU) do MXN
$0.0000001634382
1 OpenGPU(OPENGPU) do SAR
ريال0.00000003295125
1 OpenGPU(OPENGPU) do ETB
Br0.00000134722284
1 OpenGPU(OPENGPU) do KES
KSh0.00000113563188
1 OpenGPU(OPENGPU) do JOD
د.أ0.000000006229983
1 OpenGPU(OPENGPU) do PLN
0.00000003242403
1 OpenGPU(OPENGPU) do RON
лв0.00000003875067
1 OpenGPU(OPENGPU) do SEK
kr0.00000008391585
1 OpenGPU(OPENGPU) do BGN
лв0.0000000149379
1 OpenGPU(OPENGPU) do HUF
Ft0.00000295454088
1 OpenGPU(OPENGPU) do CZK
0.00000018610866
1 OpenGPU(OPENGPU) do KWD
د.ك0.000000002697609
1 OpenGPU(OPENGPU) do ILS
0.00000002855775
1 OpenGPU(OPENGPU) do BOB
Bs0.0000000606303
1 OpenGPU(OPENGPU) do AZN
0.0000000149379
1 OpenGPU(OPENGPU) do TJS
SM0.00000008127975
1 OpenGPU(OPENGPU) do GEL
0.00000002381277
1 OpenGPU(OPENGPU) do AOA
Kz0.00000804669525
1 OpenGPU(OPENGPU) do BHD
.د.ب0.000000003303912
1 OpenGPU(OPENGPU) do BMD
$0.000000008787
1 OpenGPU(OPENGPU) do DKK
kr0.00000005693976
1 OpenGPU(OPENGPU) do HNL
L0.00000023162532
1 OpenGPU(OPENGPU) do MUR
0.00000040437774
1 OpenGPU(OPENGPU) do NAD
$0.0000001528938
1 OpenGPU(OPENGPU) do NOK
kr0.0000000896274
1 OpenGPU(OPENGPU) do NZD
$0.00000001546512
1 OpenGPU(OPENGPU) do PAB
B/.0.000000008787
1 OpenGPU(OPENGPU) do PGK
K0.00000003734475
1 OpenGPU(OPENGPU) do QAR
ر.ق0.00000003198468
1 OpenGPU(OPENGPU) do RSD
дин.0.00000089513169
1 OpenGPU(OPENGPU) do UZS
soʻm0.00010460712612
1 OpenGPU(OPENGPU) do ALL
L0.00000073845948
1 OpenGPU(OPENGPU) do ANG
ƒ0.00000001572873
1 OpenGPU(OPENGPU) do AWG
ƒ0.0000000158166
1 OpenGPU(OPENGPU) do BBD
$0.000000017574
1 OpenGPU(OPENGPU) do BAM
KM0.0000000149379
1 OpenGPU(OPENGPU) do BIF
Fr0.000025912863
1 OpenGPU(OPENGPU) do BND
$0.0000000114231
1 OpenGPU(OPENGPU) do BSD
$0.000000008787
1 OpenGPU(OPENGPU) do JMD
$0.00000141426765
1 OpenGPU(OPENGPU) do KHR
0.00003528911922
1 OpenGPU(OPENGPU) do KMF
Fr0.000003743262
1 OpenGPU(OPENGPU) do LAK
0.00019102173531
1 OpenGPU(OPENGPU) do LKR
රු0.00000267643233
1 OpenGPU(OPENGPU) do MDL
L0.00000014981835
1 OpenGPU(OPENGPU) do MGA
Ar0.0000395810415
1 OpenGPU(OPENGPU) do MOP
P0.000000070296
1 OpenGPU(OPENGPU) do MVR
0.0000001353198
1 OpenGPU(OPENGPU) do MWK
MK0.00001525519857
1 OpenGPU(OPENGPU) do MZN
MT0.00000056192865
1 OpenGPU(OPENGPU) do NPR
रु0.00000124722678
1 OpenGPU(OPENGPU) do PYG
0.000062317404
1 OpenGPU(OPENGPU) do RWF
Fr0.000012767511
1 OpenGPU(OPENGPU) do SBD
$0.00000007222914
1 OpenGPU(OPENGPU) do SCR
0.00000012046977
1 OpenGPU(OPENGPU) do SRD
$0.00000033873885
1 OpenGPU(OPENGPU) do SVC
$0.00000007679838
1 OpenGPU(OPENGPU) do SZL
L0.00000015342102
1 OpenGPU(OPENGPU) do TMT
m0.0000000307545
1 OpenGPU(OPENGPU) do TND
د.ت0.000000026035881
1 OpenGPU(OPENGPU) do TTD
$0.00000005948799
1 OpenGPU(OPENGPU) do UGX
Sh0.000030719352
1 OpenGPU(OPENGPU) do XAF
Fr0.00000500859
1 OpenGPU(OPENGPU) do XCD
$0.0000000237249
1 OpenGPU(OPENGPU) do XOF
Fr0.00000500859
1 OpenGPU(OPENGPU) do XPF
Fr0.000000905061
1 OpenGPU(OPENGPU) do BWP
P0.00000011853663
1 OpenGPU(OPENGPU) do BZD
$0.00000001766187
1 OpenGPU(OPENGPU) do CVE
$0.00000084451857
1 OpenGPU(OPENGPU) do DJF
Fr0.000001555299
1 OpenGPU(OPENGPU) do DOP
$0.00000056394966
1 OpenGPU(OPENGPU) do DZD
د.ج0.00000115065765
1 OpenGPU(OPENGPU) do FJD
$0.00000002003436
1 OpenGPU(OPENGPU) do GNF
Fr0.000076402965
1 OpenGPU(OPENGPU) do GTQ
Q0.00000006730842
1 OpenGPU(OPENGPU) do GYD
$0.00000183788892
1 OpenGPU(OPENGPU) do ISK
kr0.000001115949

Zasoby OpenGPU

Aby lepiej zrozumieć OpenGPU, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa OpenGPU
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OpenGPU

Jaka jest dziś wartość OpenGPU (OPENGPU)?
Aktualna cena OPENGPU w USD wynosi 0.000000008787USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OPENGPU do USD?
Aktualna cena OPENGPU w USD wynosi $ 0.000000008787. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenGPU?
Kapitalizacja rynkowa dla OPENGPU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OPENGPU w obiegu?
W obiegu OPENGPU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OPENGPU?
OPENGPU osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OPENGPU?
OPENGPU zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu OPENGPU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OPENGPU wynosi $ 54.51K USD.
Czy w tym roku OPENGPU pójdzie wyżej?
OPENGPU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OPENGPU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:14:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe OpenGPU (OPENGPU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator OPENGPU do USD

Kwota

OPENGPU
OPENGPU
USD
USD

1 OPENGPU = 0.0000 USD

Handluj OPENGPU

OPENGPU/USDT
$0.000000008791
$0.000000008791$0.000000008791
+0.97%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,951.38
$102,951.38$102,951.38

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,397.47
$3,397.47$3,397.47

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.15
$160.15$160.15

-0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,951.38
$102,951.38$102,951.38

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,397.47
$3,397.47$3,397.47

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.15
$160.15$160.15

-0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3232
$2.3232$2.3232

+2.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0817
$1.0817$1.0817

-0.32%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03583
$0.03583$0.03583

+43.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009771
$0.000009771$0.000009771

+417.53%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000589
$0.0000000589$0.0000000589

+290.06%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1952
$0.1952$0.1952

+290.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5133
$1.5133$1.5133

+86.55%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01950
$0.01950$0.01950

+56.00%