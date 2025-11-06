GiełdaDEX+
Aktualna cena Zyphora to 0.000001324 USD. Śledź aktualizacje cen ZYPH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZYPH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZYPH

Informacje o cenie ZYPH

Czym jest ZYPH

Biała księga ZYPH

Oficjalna strona internetowa ZYPH

Tokenomika ZYPH

Prognoza cen ZYPH

Historia ZYPH

Przewodnik zakupowy ZYPH

Przelicznik ZYPH-fiat

ZYPH na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Zyphora

Cena Zyphora(ZYPH)

Aktualna cena 1 ZYPH do USD:

$0.000001329
-20.56%1D
USD
Zyphora (ZYPH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Zyphora (ZYPH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000001324
Minimum 24h
$ 0.000001956
Maksimum 24h

$ 0.000001324
$ 0.000001956
--
--
-5.09%

-20.56%

-47.26%

-47.26%

Aktualna cena Zyphora (ZYPH) wynosi $ 0.000001324. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZYPH wahał się między $ 0.000001324 a $ 0.000001956, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZYPH w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZYPH zmieniły się o -5.09% w ciągu ostatniej godziny, o -20.56% w ciągu 24 godzin i o -47.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zyphora (ZYPH)

--
$ 621.08K
$ 621.08K$ 621.08K

$ 27.80K
$ 27.80K$ 27.80K

--
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Zyphora wynosi --, przy $ 621.08K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZYPH w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 21000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.80K.

Historia ceny Zyphora (ZYPH) – USD

Śledź zmiany ceny Zyphora dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000034396-20.56%
30 Dni$ -0.000015676-92.22%
60 dni$ -0.007498676-99.99%
90 dni$ -0.007498676-99.99%
Dzisiejsza zmiana ceny Zyphora

DziśZYPH odnotował zmianę $ -0.00000034396 (-20.56%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Zyphora

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000015676 (-92.22%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Zyphora

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ZYPH o $ -0.007498676(-99.99%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Zyphora

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.007498676 (-99.99%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Zyphora (ZYPH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Zyphora.

Co to jest Zyphora (ZYPH)

Zyphora — The Modular Blockchain Stack.Build smarter. Deploy faster. Scale endlessly. Zyphora enables developers to launch high-performance Layer-2 rollups using a modular, composable framework.

Zyphora jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Zyphora. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ZYPH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Zyphora na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Zyphora będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Zyphora (w USD)

Jaka będzie wartość Zyphora (ZYPH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Zyphora (ZYPH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Zyphora.

Sprawdź teraz prognozę ceny Zyphora!

Tokenomika Zyphora (ZYPH)

Zrozumienie tokenomiki Zyphora (ZYPH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZYPHjuż teraz!

Jak kupić Zyphora (ZYPH)

Szukasz jak kupić Zyphora? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Zyphora na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ZYPH na lokalne waluty

1 Zyphora(ZYPH) do VND
0.03484106
1 Zyphora(ZYPH) do AUD
A$0.00000202572
1 Zyphora(ZYPH) do GBP
0.00000100624
1 Zyphora(ZYPH) do EUR
0.00000113864
1 Zyphora(ZYPH) do USD
$0.000001324
1 Zyphora(ZYPH) do MYR
RM0.00000553432
1 Zyphora(ZYPH) do TRY
0.0000557404
1 Zyphora(ZYPH) do JPY
¥0.000202572
1 Zyphora(ZYPH) do ARS
ARS$0.00192161388
1 Zyphora(ZYPH) do RUB
0.00010769416
1 Zyphora(ZYPH) do INR
0.00011734612
1 Zyphora(ZYPH) do IDR
Rp0.02206665784
1 Zyphora(ZYPH) do PHP
0.0000779174
1 Zyphora(ZYPH) do EGP
￡E.0.00006277084
1 Zyphora(ZYPH) do BRL
R$0.00000709664
1 Zyphora(ZYPH) do CAD
C$0.00000186684
1 Zyphora(ZYPH) do BDT
0.00016134264
1 Zyphora(ZYPH) do NGN
0.001910532
1 Zyphora(ZYPH) do COP
$0.0050923026
1 Zyphora(ZYPH) do ZAR
R.0.00002302436
1 Zyphora(ZYPH) do UAH
0.00005568744
1 Zyphora(ZYPH) do TZS
T.Sh.0.003253068
1 Zyphora(ZYPH) do VES
Bs0.000295252
1 Zyphora(ZYPH) do CLP
$0.001249856
1 Zyphora(ZYPH) do PKR
Rs0.00037421536
1 Zyphora(ZYPH) do KZT
0.00069537804
1 Zyphora(ZYPH) do THB
฿0.0000429638
1 Zyphora(ZYPH) do TWD
NT$0.00004096456
1 Zyphora(ZYPH) do AED
د.إ0.00000485908
1 Zyphora(ZYPH) do CHF
Fr0.0000010592
1 Zyphora(ZYPH) do HKD
HK$0.00001028748
1 Zyphora(ZYPH) do AMD
֏0.0005064962
1 Zyphora(ZYPH) do MAD
.د.م0.00001232644
1 Zyphora(ZYPH) do MXN
$0.0000246264
1 Zyphora(ZYPH) do SAR
ريال0.000004965
1 Zyphora(ZYPH) do ETB
Br0.00020299568
1 Zyphora(ZYPH) do KES
KSh0.00017111376
1 Zyphora(ZYPH) do JOD
د.أ0.000000938716
1 Zyphora(ZYPH) do PLN
0.00000488556
1 Zyphora(ZYPH) do RON
лв0.00000583884
1 Zyphora(ZYPH) do SEK
kr0.0000126442
1 Zyphora(ZYPH) do BGN
лв0.0000022508
1 Zyphora(ZYPH) do HUF
Ft0.00044518176
1 Zyphora(ZYPH) do CZK
0.00002804232
1 Zyphora(ZYPH) do KWD
د.ك0.000000406468
1 Zyphora(ZYPH) do ILS
0.000004303
1 Zyphora(ZYPH) do BOB
Bs0.0000091356
1 Zyphora(ZYPH) do AZN
0.0000022508
1 Zyphora(ZYPH) do TJS
SM0.000012247
1 Zyphora(ZYPH) do GEL
0.00000358804
1 Zyphora(ZYPH) do AOA
Kz0.001212453
1 Zyphora(ZYPH) do BHD
.د.ب0.000000497824
1 Zyphora(ZYPH) do BMD
$0.000001324
1 Zyphora(ZYPH) do DKK
kr0.00000857952
1 Zyphora(ZYPH) do HNL
L0.00003490064
1 Zyphora(ZYPH) do MUR
0.00006093048
1 Zyphora(ZYPH) do NAD
$0.0000230376
1 Zyphora(ZYPH) do NOK
kr0.0000135048
1 Zyphora(ZYPH) do NZD
$0.00000233024
1 Zyphora(ZYPH) do PAB
B/.0.000001324
1 Zyphora(ZYPH) do PGK
K0.000005627
1 Zyphora(ZYPH) do QAR
ر.ق0.00000481936
1 Zyphora(ZYPH) do RSD
дин.0.00013488912
1 Zyphora(ZYPH) do UZS
soʻm0.01576190224
1 Zyphora(ZYPH) do ALL
L0.00011126896
1 Zyphora(ZYPH) do ANG
ƒ0.00000236996
1 Zyphora(ZYPH) do AWG
ƒ0.0000023832
1 Zyphora(ZYPH) do BBD
$0.000002648
1 Zyphora(ZYPH) do BAM
KM0.0000022508
1 Zyphora(ZYPH) do BIF
Fr0.003904476
1 Zyphora(ZYPH) do BND
$0.0000017212
1 Zyphora(ZYPH) do BSD
$0.000001324
1 Zyphora(ZYPH) do JMD
$0.0002130978
1 Zyphora(ZYPH) do KHR
0.00531726344
1 Zyphora(ZYPH) do KMF
Fr0.000564024
1 Zyphora(ZYPH) do LAK
0.02878260812
1 Zyphora(ZYPH) do LKR
රු0.00040327716
1 Zyphora(ZYPH) do MDL
L0.0000225742
1 Zyphora(ZYPH) do MGA
Ar0.005963958
1 Zyphora(ZYPH) do MOP
P0.000010592
1 Zyphora(ZYPH) do MVR
0.0000203896
1 Zyphora(ZYPH) do MWK
MK0.00229860964
1 Zyphora(ZYPH) do MZN
MT0.0000846698
1 Zyphora(ZYPH) do NPR
रु0.00018792856
1 Zyphora(ZYPH) do PYG
0.009389808
1 Zyphora(ZYPH) do RWF
Fr0.001923772
1 Zyphora(ZYPH) do SBD
$0.00001088328
1 Zyphora(ZYPH) do SCR
0.00001815204
1 Zyphora(ZYPH) do SRD
$0.0000510402
1 Zyphora(ZYPH) do SVC
$0.00001157176
1 Zyphora(ZYPH) do SZL
L0.00002311704
1 Zyphora(ZYPH) do TMT
m0.000004634
1 Zyphora(ZYPH) do TND
د.ت0.000003923012
1 Zyphora(ZYPH) do TTD
$0.00000896348
1 Zyphora(ZYPH) do UGX
Sh0.004628704
1 Zyphora(ZYPH) do XAF
Fr0.00075468
1 Zyphora(ZYPH) do XCD
$0.0000035748
1 Zyphora(ZYPH) do XOF
Fr0.00075468
1 Zyphora(ZYPH) do XPF
Fr0.000136372
1 Zyphora(ZYPH) do BWP
P0.00001786076
1 Zyphora(ZYPH) do BZD
$0.00000266124
1 Zyphora(ZYPH) do CVE
$0.00012724964
1 Zyphora(ZYPH) do DJF
Fr0.000234348
1 Zyphora(ZYPH) do DOP
$0.00008497432
1 Zyphora(ZYPH) do DZD
د.ج0.00017313948
1 Zyphora(ZYPH) do FJD
$0.00000301872
1 Zyphora(ZYPH) do GNF
Fr0.01151218
1 Zyphora(ZYPH) do GTQ
Q0.00001014184
1 Zyphora(ZYPH) do GYD
$0.00027692784
1 Zyphora(ZYPH) do ISK
kr0.000168148

Zasoby Zyphora

Aby lepiej zrozumieć Zyphora, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Zyphora
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Zyphora

Jaka jest dziś wartość Zyphora (ZYPH)?
Aktualna cena ZYPH w USD wynosi 0.000001324USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZYPH do USD?
Aktualna cena ZYPH w USD wynosi $ 0.000001324. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Zyphora?
Kapitalizacja rynkowa dla ZYPH wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZYPH w obiegu?
W obiegu ZYPH znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZYPH?
ZYPH osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZYPH?
ZYPH zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZYPH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZYPH wynosi $ 621.08K USD.
Czy w tym roku ZYPH pójdzie wyżej?
ZYPH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZYPH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Zyphora (ZYPH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ZYPH do USD

Kwota

ZYPH
ZYPH
USD
USD

1 ZYPH = 0.000001324 USD

Handluj ZYPH

ZYPH/USDT
$0.000001329
-20.75%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

