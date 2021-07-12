Tokenomika OpenOcean (OOE)
Informacje o OpenOcean (OOE)
OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.
Tokenomika i analiza cenowa OpenOcean (OOE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OpenOcean (OOE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika OpenOcean (OOE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki OpenOcean (OOE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów OOE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów OOE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszOOE tokenomikę, poznaj cenę tokena OOEna żywo!
Jak kupić OOE
Chcesz dodać OpenOcean (OOE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OOE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny OpenOcean (OOE)
Analiza historii ceny OOE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny OOE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OOE? Nasza strona z prognozami cen OOE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
