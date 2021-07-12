Tokenomika OpenOcean (OOE) Odkryj kluczowe informacje o OpenOcean (OOE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OpenOcean (OOE) OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service. Oficjalna strona internetowa: https://openocean.finance/ Biała księga: https://docs.openocean.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5

Tokenomika i analiza cenowa OpenOcean (OOE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OpenOcean (OOE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Historyczne maksimum: $ 1.0601 $ 1.0601 $ 1.0601 Historyczne minimum: $ 0.002305108397428797 $ 0.002305108397428797 $ 0.002305108397428797 Aktualna cena: $ 0.003334 $ 0.003334 $ 0.003334 Dowiedz się więcej o cenie OpenOcean (OOE)

Tokenomika OpenOcean (OOE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OpenOcean (OOE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OOE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OOE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOOE tokenomikę, poznaj cenę tokena OOEna żywo!

