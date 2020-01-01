Tokenomika Openfabric AI (OFN) Odkryj kluczowe informacje o Openfabric AI (OFN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Openfabric AI (OFN) Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Oficjalna strona internetowa: https://openfabric.ai/ Biała księga: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364

Tokenomika i analiza cenowa Openfabric AI (OFN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Openfabric AI (OFN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Historyczne maksimum: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Historyczne minimum: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Aktualna cena: $ 0.00583 $ 0.00583 $ 0.00583 Dowiedz się więcej o cenie Openfabric AI (OFN)

Tokenomika Openfabric AI (OFN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Openfabric AI (OFN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OFN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OFN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOFN tokenomikę, poznaj cenę tokena OFNna żywo!

Historia ceny Openfabric AI (OFN) Analiza historii ceny OFN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OFN już teraz!

Prognoza ceny OFN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OFN? Nasza strona z prognozami cen OFN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OFN już teraz!

