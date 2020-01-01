Tokenomika OCTA (OCTA) Odkryj kluczowe informacje o OCTA (OCTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OCTA (OCTA) OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Oficjalna strona internetowa: https://octa.space Biała księga: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Block Explorer: https://scan.octa.space/ Kup OCTA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OCTA (OCTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OCTA (OCTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M Całkowita podaż: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Podaż w obiegu: $ 39.06M $ 39.06M $ 39.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.97M $ 19.97M $ 19.97M Historyczne maksimum: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Historyczne minimum: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Aktualna cena: $ 0.416 $ 0.416 $ 0.416 Dowiedz się więcej o cenie OCTA (OCTA)

Tokenomika OCTA (OCTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OCTA (OCTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCTA tokenomikę, poznaj cenę tokena OCTAna żywo!

Jak kupić OCTA Chcesz dodać OCTA (OCTA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OCTA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OCTA na MEXC już teraz!

Historia ceny OCTA (OCTA) Analiza historii ceny OCTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OCTA już teraz!

Prognoza ceny OCTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCTA? Nasza strona z prognozami cen OCTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCTA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!