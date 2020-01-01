Tokenomika Orbiter Finance (OBT) Odkryj kluczowe informacje o Orbiter Finance (OBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Orbiter Finance (OBT) Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Oficjalna strona internetowa: https://www.orbiter.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Kup OBT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Orbiter Finance (OBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orbiter Finance (OBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.90B $ 4.90B $ 4.90B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.07M $ 47.07M $ 47.07M Historyczne maksimum: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Historyczne minimum: $ 0.00458797014999719 $ 0.00458797014999719 $ 0.00458797014999719 Aktualna cena: $ 0.004707 $ 0.004707 $ 0.004707 Dowiedz się więcej o cenie Orbiter Finance (OBT)

Tokenomika Orbiter Finance (OBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orbiter Finance (OBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOBT tokenomikę, poznaj cenę tokena OBTna żywo!

Jak kupić OBT Chcesz dodać Orbiter Finance (OBT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OBT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OBT na MEXC już teraz!

Historia ceny Orbiter Finance (OBT) Analiza historii ceny OBT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OBT już teraz!

Prognoza ceny OBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OBT? Nasza strona z prognozami cen OBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OBT już teraz!

