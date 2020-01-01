Tokenomika NOICE (NOICE) Odkryj kluczowe informacje o NOICE (NOICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NOICE (NOICE) NOICE to token społecznościowy stworzony w ekosystemie Farcaster zdecentralizowanego protokołu mediów społecznościowych działającego w sieci głównej Optimism i głęboko zintegrowanego z łańcuchem Base. $NOICE przekształca każdą interakcję w dochód, tworząc on-chainowy system waluty społecznościowej. NOICE to token społecznościowy stworzony w ekosystemie Farcaster zdecentralizowanego protokołu mediów społecznościowych działającego w sieci głównej Optimism i głęboko zintegrowanego z łańcuchem Base. $NOICE przekształca każdą interakcję w dochód, tworząc on-chainowy system waluty społecznościowej. Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9Cb41FD9dC6891BAe8187029461bfAADF6CC0C69 Kup NOICE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NOICE (NOICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NOICE (NOICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.0090771 $ 0.0090771 $ 0.0090771 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0003603 $ 0.0003603 $ 0.0003603 Dowiedz się więcej o cenie NOICE (NOICE)

Tokenomika NOICE (NOICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NOICE (NOICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOICE tokenomikę, poznaj cenę tokena NOICEna żywo!

Jak kupić NOICE Chcesz dodać NOICE (NOICE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NOICE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NOICE na MEXC już teraz!

Historia ceny NOICE (NOICE) Analiza historii ceny NOICE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NOICE już teraz!

Prognoza ceny NOICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOICE? Nasza strona z prognozami cen NOICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOICE już teraz!

