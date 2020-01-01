Tokenomika Nolus Protocol (NLS) Odkryj kluczowe informacje o Nolus Protocol (NLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nolus Protocol (NLS) Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Oficjalna strona internetowa: https://nolus.io/ Biała księga: https://nolus.io/Nolus-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nolus.io/

Tokenomika i analiza cenowa Nolus Protocol (NLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nolus Protocol (NLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 914.11M $ 914.11M $ 914.11M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.81M $ 8.81M $ 8.81M Historyczne maksimum: $ 0.10808 $ 0.10808 $ 0.10808 Historyczne minimum: $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 Aktualna cena: $ 0.008806 $ 0.008806 $ 0.008806 Dowiedz się więcej o cenie Nolus Protocol (NLS)

Tokenomika Nolus Protocol (NLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nolus Protocol (NLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNLS tokenomikę, poznaj cenę tokena NLSna żywo!

Historia ceny Nolus Protocol (NLS) Analiza historii ceny NLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NLS już teraz!

Prognoza ceny NLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NLS? Nasza strona z prognozami cen NLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NLS już teraz!

