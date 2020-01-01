Tokenomika Gold Fever (NGL) Odkryj kluczowe informacje o Gold Fever (NGL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gold Fever (NGL) Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Oficjalna strona internetowa: https://goldfever.io/ Biała księga: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Kup NGL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gold Fever (NGL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gold Fever (NGL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 54.89M $ 54.89M $ 54.89M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 482.48K $ 482.48K $ 482.48K Historyczne maksimum: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 Historyczne minimum: $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 $ 0.005706921746407625 Aktualna cena: $ 0.00879 $ 0.00879 $ 0.00879 Dowiedz się więcej o cenie Gold Fever (NGL)

Tokenomika Gold Fever (NGL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gold Fever (NGL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NGL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NGL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNGL tokenomikę, poznaj cenę tokena NGLna żywo!

Jak kupić NGL Chcesz dodać Gold Fever (NGL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NGL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NGL na MEXC już teraz!

Historia ceny Gold Fever (NGL) Analiza historii ceny NGL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NGL już teraz!

Prognoza ceny NGL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NGL? Nasza strona z prognozami cen NGL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NGL już teraz!

